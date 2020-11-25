Erol Bulut bu isimlerden asla vazgeçmiyor

Milliyet

Teknik Direktör Erol Bulut, ilk 11'ini kurarken kaleci Altay, stoper Tisserand ve orta sahada Luiz Gustavo'dan vazgeçmek istemiyor. Adeta sarı-lacivertli takımın omurgasını oluşturan ve formayı tamamen kapan bu futbolcuların şu an için herhangi bir alternatifi bulunmuyor.

Süper Lig’de geniş kadrosuyla ve bol alternatifiyle dikkat çeken Fenerbahçe’de 3 ismin yeri çok özel duruyor. Sezon başında gelen 18 yeni transferle eli güçlenen Teknik Direktör Erol Bulut, buna karşın kalede Altay Bayındır, stoperde Marcel Tisserand ve orta sahada Luiz Gustavo’dan vazgeçmiyor.

Her bölgenin bir alternatifi varken bu isimler vazgeçilmez olarak öne çıkıyor. Şu anda takımın omurgasını oluşturan bu isimler Beşiktaş derbisi öncesinde de herhangi bir sakatlık olmazsa sahada yer alacak, takımın en kritik isimleri olacak.

A Milli Takım’a da yükselen Altay Bayındır, bu sezon 9 haftanın tamamında oynadı. Bütün maçlarda ilk 11 ve 90 dakika sahada kalan genç kaleci, 810 dakika süre aldı. 2 maçta da kalesini gole kapatan Altay, yüzde 73’lük kurtarış yüzdesi yakaladı.

Ligin 3. haftasında takıma katılan Demokratik Kongolu stoper Marcel Tisserand, son 7 haftanın tamamında ilk 11’de şans buldu. 630 dakika sahada kalan 27 yaşındaki defans artık savunmanın lideri oldu.

Tisserand yüzde 90’ı bulan pas isabeti ve yüzde 50’lik ikili mücadele kazanma başarısıyla göze çarpıyor. Orta sahanın kalbi olarak görülen Luiz Gustavo aynı zamanda takımın 2. kaptanı. Geçen sezondan beri istikrarını koruyan Brezilyalı, 9 maçın hepsinde ilk 11’de yer aldı, 790 dakika süre aldı. Gustavo bilhassa yüzde 91’e ulaşan pas başarısıyla takımın pas oyununda önemli bir yere sahipken, Süper Lig’de de en iyilerden biri konumuna yükseldi.