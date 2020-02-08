Erol Bulut: Biz dışarıdan izliyoruz

Maçı yorumlayan Bulut, "Zor maç olacaktı ama güzel maç oldu. İkinci penaltıyı atsaydık, kazanmıştık. Futbolcular zaman zaman kaçırıyor, fazla özgüven. Cisse kaçırdı ama başka maçta atar" dedi.
Tartışmalı pozisyonlarla ilgili görüşleri sorulan antrenör, "Kararı hakem veriyor. VAR sistemi de mevcut. Olanları verdiler, olmayanları vermediler. Biz dışarıdan izliyoruz. Fazla söylenecek bir şey yok" ifadelrini kullandı.
Cisse'nin kaçırığı penaltı için konuşan teknik adam, "Tasos Bakasetas'ın penaltıyı atmasını istedim ama Papiss Cisse kendine güvendi ve yine atmak istedi" diye konuştu.
Fenerbahçe, toplamda üç tane penaltı kararı verilen mücadelede Alanyaspor ile kendi sahasında 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda ilk kez yer alacak karatede olimpiyatlara katılmak için yarış sürerken, Türkiye'den vizeyi alan ilk isim Dünya ve Avrupa Hakem Kurulu Üyesi Uğur Kobaş oldu.
Beşiktaşlı Gökhan Gönül, mücadelenin sonunda Kenan Özer ile arasında yaşanan penaltı pozisyonu ile ilgili, “Ben hakeme gidip 'Hocam bu pozisyon penaltı' demedim. Kenan’ın sarı kart gördüğü pozisyonda Kenan ile aramızda, ‘Ağabey 4’üncü sarı kartı görüyorum. Ben kendimi yere atmadım. Hakeme söyle’ der gibi bir konuşma oldu. Ben de orada 'Hocam oyuncu kendisini yere atmamış olabilir' dedim. 'Yine de siz bir kontrol edin' dedim” dedi.
Fenerbahçe'nin evinde Alanyaspor'u konuk ettiği maçta Altay Bayındır'ın Papiss Cisse'nin penaltısını kurtardıktan sonra iki ayağının da çizgide olmadığı gerekçesiyle tekrar kararının verilmesinin ardından dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve Lucescu sorusuna net bir yanıt verdi.
Trabzonspor, Süper lig'in 21. hafta mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği'nin ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.