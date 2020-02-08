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aksam.com.tr
  • 08 Şubat 2020 Cumartesi 22:51
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  • 08 Şubat 2020 Cumartesi 22:51

Erol Bulut: Biz dışarıdan izliyoruz

Erol Bulut: Biz dışarıdan izliyoruz

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Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Maçı yorumlayan Bulut, "Zor maç olacaktı ama güzel maç oldu. İkinci penaltıyı atsaydık, kazanmıştık. Futbolcular zaman zaman kaçırıyor, fazla özgüven. Cisse kaçırdı ama başka maçta atar" dedi.

Tartışmalı pozisyonlarla ilgili görüşleri sorulan antrenör, "Kararı hakem veriyor. VAR sistemi de mevcut. Olanları verdiler, olmayanları vermediler. Biz dışarıdan izliyoruz. Fazla söylenecek bir şey yok" ifadelrini kullandı.

Cisse'nin kaçırığı penaltı için konuşan teknik adam, "Tasos Bakasetas'ın penaltıyı atmasını istedim ama Papiss Cisse kendine güvendi ve yine atmak istedi" diye konuştu.

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