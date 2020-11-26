Erol Bulut Beşiktaş maçı için galibiyet planını belirledi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4-0'lık galibiyetle 5. tura yükselen Fenerbahçe'de Beşiktaş mesaisi başladı. Teknik heyet, siyah-beyazlıların son şampiyon Başakşehir'i 3-2 yendiği maçı detaylı şekilde analiz ederken, rakiplerinin eksik ve güçlü yönlerini oyuncular anlatmaya başladı. Beşiktaş'ın en önemli silahlarından Vincent Aboubakar'ı Kadıköy'de Serdar Aziz'in markaja alması bekleniyor. Kornerler ve savunma arasına yaptığı sürpriz koşularla etkili olan Atiba'ya da boş alan bırakılmayacak.
HER YOL DENENECEK
Sahaya galibiyet için çıkacaklarını belirten ve "Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diyen Erol Bulut hücum planlarını da oluşturdu. Duran toplar yine önemli silah olacak. Tisserand ile Serdar Aziz kornerlerde ileriye çıkacak. Kanat ortaları ve uzaktan şutlarla da gol aranacak. Orta sahanın defansif güvenliği Luiz Gustavo'da olacak. Perotti, Pelkas, Ozan ve Sosa ise iki yönlü oynayıp hem gol arayacak hem de forvette görev yapacak olan Cisse ya da Samatta'ya pozisyon hazırlayacaklar.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Başakşehir'i mağlup eden kadroyu Fenerbahçe karşısına da sürmek istiyor. Tecrübeli hoca, genç Rıdvan ile sakatlığı geçen ancak bireysel çalışmalarını sürdüren N'Sakala'nın tecrübesi arasında kararsız kaldı
Galatasaray, TFF'nin Covid-19 Sağlık Rehberi Programı'nı tartışmaya açtı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, kritik maçın planını belirledi. Gol için 3 ayrı plan uygulayacak sarı-lacivertlilerde Atiba ve Aboubakar markaja alınacak.
Fenerbahçe'nin son Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyemeyen Gökhan Gönül, Beşiktaş derbisi hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenmana katıldı. Gökhan şimdi gözünü Beşiktaş maçına çevirdi.
Mustafa Cengiz'in adaylara göndermede bulunduğu sırada 'Genel Kurul'un yapılmayacağı açıklandı, 26 Aralık'ta seçim olmayacak. Galatasaray Yönetimi, 26 Aralık'ta seçim yapacağını açıkladı. Birbiri üstüne adaylar çıktı. Başkan Mustafa Cengiz, dün "etik olarak aday olun, etiket için değil." dedi. İçişleri Bakanlığı genel kurulların 28 Şubat 2021 sonrasına ertelendiğini duyurdu. Bu bağlamda Galatasaray'da seçim rafa kalktı.
Abdullah Avcı yönetiminde 11 maçlık gol yeme serisine BB Erzurum maçında nokta koyan Trabzonspor'da yeni hedef seri galibiyetlere imza atarak takımın yeniden kazanma alışkanlığını geri alması.