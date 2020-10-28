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aksam.com.tr
  • 28 Ekim 2020 Çarşamba 08:00
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Erol Bulut: 'Bakasetas'ı istiyorum'

Erol Bulut: 'Bakasetas'ı istiyorum'

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“Hem Bakasetas'a hem de Pelkas'a sahip olmak isterdim. Bakasetas ile özel bir ilişkim var, bunu saklamıyorum; en sevdiğim futbolculardan biri. Gelecekte birlikte çalışıp çalışmayacağımızı zaman gösterecek.”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Yunanistan’da yayın yapan Sport24’e özel açıklamalarda bulundu: “Hem Bakasetas’a hem de Pelkas’a sahip olmak isterdim. Bakasetas’ı istediğimizi bir kez daha vurguluyorum ancak Alanyaspor ile transfer sürecinde anlaşma sağlayamadık. Bakasetas, Alanyaspor’a üst düzey bir transfer olarak geldi ve bunu da ispatladı. Bakasetas ile özel bir ilişkim var, bunu saklamıyorum; en sevdiğim futbolculardan biri. Gelecekte birlikte çalışıp çalışmayacağımızı zaman gösterecek.

FENERBAHÇE BENİM RÜYAMDI

Çok transfer yaptık. Kadroya 17-19 takviye geldi. Yeni gelenlerin, sisteme ve benim istediklerime adapte olması zaman alacak. Kadromuzda birçok tecrübeli oyuncu var. Takım içerisinde rekabet yüksek olacak ve bu kimse için kolay olmayacak. Forması garanti olan kimse yok. Bu yaz Verona’ya çok yakındım, beni istediler ancak F.Bahçe’ye gelince bunu düşünmedim bile. F.Bahçe’de oynadım, bu takımda şampiyonluk yaşadım ve F.Bahçe’de çalışmayı çok istediğimi herkes biliyordu. F.Bahçe benim rüyamdı.

PELKAS BENİM JOKERİM

Livaja’nın transferiyle hiç ilgilenmedim, bize teklif edildi ancak biz ietemedik. Pelkas’a sahip olduğum için çok mutluyum. Pelkas, tam anlamıyla benim aradığım bir futbolcu ve hem kanatta hem de 10 numara pozisyonunda oynayabiliyor, o benim hücumdaki jokerim. Emre Belözoğlu, Pelkas’ın transferini 2 saat içerisinde tamamladı.”

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