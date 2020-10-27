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  • 27 Ekim 2020 Salı 13:46
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Erol Bulut: Bakasetas'ı istedik ama Alanyaspor'la anlaşamadık

Erol Bulut: Bakasetas'ı istedik ama Alanyaspor'la anlaşamadık

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Fenerbahçe'nin başarılı teknik direktörü Erol Bulut, Yunanistan basınına açıklamalarda bulundu. Hellas Verona ile anlaşmak üzereyken Fenerbahçe'den teklif aldığını dile getiren Bulut, Bakasetas'ı isteyip alamadıklarını, Marko Livaja'yla ise hiç ilgilenmediklerini açıkladı.

Sport24'e konuşan başarılı hoca, bu doğrultuda gerçekleşen Pelkas transferinin yanı sıra Alanyaspor'dan öğrencisi Anastasios Bakasetas ve AEK'dan Marko Livaja'nın transfer söylentilerine ilişkin de önemli açıklamalar yaptı.

"PELKAS İSTEDİĞİM BİR OYUNCUYDU"

Öncelikle Pelkas'ın transferinden memnuniyetini dile getiren Erol Bulut, "Pelkas'ın kadromuzda olmasından dolayı çok mutluyum. O istediğim bir oyuncuydu. Uluslararası bir kanat oyuncusu olduğu gibi forvet arkasında 10 numarada da oynayabilir. Orta sahada daha geride de olmak üzere merkezdeki tüm pozisyonlarda oynuyor. Pelkas'ın yaptığı şey çok önemli. Hocanın elini rahatlatıyor. Onu kanatlara da forvet arkasına da koyabilirim. Pelkas konusunda anlaşma çok çabuk sağlandı. Emre, hemen harekete geçip PAOK ile el sıkıştı ve birkaç saat içinde oyuncuyu İstanbul'a getirdi" dedi.

"BAKASETAS'I İSTEDİK AMA ALANYASPOR'LA ANLAŞAMADIK"

Alanyaspor'da yakaladığı başarının mimarlarından Bakasetas'ın Fenerbahçe'ye transferine ilişkin söylentilere de değinen Bulut, "Alanyaspor'dan Bakasetas'ı almaya çalıştık ama takımıyla anlaşmaya varamadık. Bakasetas'ın transferinin Pelkas'ın transferiyle bir ilgisi yok. Onlar farklı tarzda oyuncular. Açık konuşmak gerekirse ikisinin de takımda olmasını istedim. Bakasetas'ı istediğimizi bir kez daha vurguluyorum ama anlaşmaya varamadık. Farklı tipte oyuncular ve ikisini de kadromda isterdim" ifadelerini kullandı.

"BAKASETAS'I ALANYASPOR'DAN ÖNCE MALATYASPOR'DAYKEN DE İSTEMİŞTİM"

Bakasetas hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Erol Bulut, "Bakasetas'ı Alanyaspor'dan önce Malatyaspor'un teknik direktörüyken transfer etmek istemiştim ama sonra AEK ile sözleşme yeniledi. Alanyaspor'a ise üst düzey bir transfer olarak geldi ve kendini ispatladı. Onunla bağ kurduğum özel bir ilişkim olduğu gerçeğini saklamıyorum. En beğendiğim oyunculardan biri. Gelecekte tekrar birlikte çalışıp çalışmayacağımızı göreceğiz" dedi.

"MARKO LIVAJA İLE HİÇ İLGİLENMEDİK"

Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan AEK'dan Marko Livaja hakkında da konuşan Bulut, "Livaja ile hiç ilgilenmedik. Bize teklif edildi ama ilgilenmedik. İyi bir oyuncu, Yunanistan'da iyi sezonlar geçirdi ama kesinlikle onları yalnız yapmadı. Yanında iyi oyuncular da vardı. Transferini hiç konuşmadık" dedi.

"HELLAS VERONA İLE ANLAŞMAK ÜZEREYDİM"

Yaz aylarında Verona'dan teklif aldığını belirten Erol Bulut, "Yaz aylarında Verona ile anlaşmaya yakındım ama Fenerbahçe'den ilk teklif geldiği anda hiç düşünmeden kararımı verdim. Fenerbahçe için oynayıp ligi kazanmıştım. Fenerbahçe'nin başına geçmek istediğimden emindim" dedi.

"YUNANİSTAN LİGİNİ İZLİYORUM"

Yunanistan'dan başka transfer yapıp yapmayacağı sorulan başarılı hoca, "Yunanistan'dan yeni transfer yapıp yapmayacağımı zaman gösterecek. Yunanistan Ligi'ni izlediğimi söyelyebilirim. Şampiyonlar Ligi'ndeki Olympiacos maçları dışında zamanım oldukça ligi de izliyorum" derken Yunanistan'da çalışma durumuna ilişkin de, "Zaman gösterecek. Şimdi %100'ümle Fenerbahçe'deki görevime ve burada başarılı olmaya odaklanmış durumdayım" ifadelerini kullandı.

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