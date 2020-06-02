Erol Bulut, Alanyaspor'dan Fenerbahçe garantisi istedi

Aytemiz Alanyaspor sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan teknik direktör Erol Bulut ile sözleşme uzatmak istiyor. Başarılı antrenör ise yeni kontrat için ‘Fenerbahçe isterse tazminatsız ayrılır' maddesini şart koştu. Akdeniz temsilcisinin başkanı Hasan Çavuşoğlu da “Sözleşme uzatsak da Fenerbahçe'den teklif gelirse hocamızın önünü açarız” ifadelerini kullandı.

Erol Bulut da yeni kontrat için tek bir şart koştu: Fenerbahçe beni isterse tazminatsız bir şekilde ayrılacağıma yönelik madde olsun.



BAŞKAN SÖZ VERDİ AMA EROL BULUT ENDİŞELİ

Bu talebe karşılık başkan Hasan Çavuşoğlu, kendisinin söz verdiğini bu nedenle maddeye gerek olmadığını belirtti. Bunun üzerine Erol Bulut, “Başkanım size güveniyorum ama ileride siz giderseniz ve yeni bir yönetim gelirse bana sorun çıkartabilir” yanıtını verdi.

Taraflar özel madde konusunda anlaşma sağlayamayınca, Bulut, sözleşme uzatma görüşmelerinden çekildi. Başarılı teknik adam, Türkiye Kupası’nı kazanarak Alanyaspor’a tarihi bir başarıyla veda etmeyi hedefliyor.

(Fanatik)