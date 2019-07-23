Erol Bedir: Deniz'in kararını vermesini bekliyoruz

TRT Spor'a konuşan Erol Bedir, "Deniz Türüç'ün Galatasaray veya Fenerbahçe ile anlaşmasını bekliyoruz. Onun anlaştığı takımla biz anlaşırız." dedi.

Açıklamalarına devam eden Erol Bedir, "Fenerbahçe, Eljif Elmas'ı sattı, bizi arayabilirler. Galatasaray da görüşmek için Mbaye Diagne'nin satışını bekliyor. Mensah ve Deniz Türüç'ü birlikte satmayacağız." ifadelerini kullandı.

"DENİZ'İ KABYETMEK İSTEMEM"

Bu arada kısa bir süre önce konuşan teknik direktör Hikmet Karaman ise, "Deniz şu anda takımın önemli oyuncularından, kaptanlarından biri. Bize hücum bölgesinde çok önemli katkılar yaptı. Böyle bir oyuncuyu kaybetmek istemem. Son dönemdeki gelişmelerden haberim yok." açıklamasını yapmıştı.