Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7287
  • 6,388
  • 260.642
  • 102556
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Erol Bedir: Deniz'in kararını vermesini bekliyoruz

Erol Bedir: Deniz'in kararını vermesini bekliyoruz

Erol Bedir: Deniz'in kararını vermesini bekliyoruz

Deniz Türüç'ün yeni sezon başlamadan hangi takıma transfer olacağı merakla beklenirken, Kayserispor Başkanı Erol Bedir açıklama yaptı.

TRT Spor'a konuşan Erol Bedir, "Deniz Türüç'ün Galatasaray veya Fenerbahçe ile anlaşmasını bekliyoruz. Onun anlaştığı takımla biz anlaşırız." dedi.

Açıklamalarına devam eden Erol Bedir, "Fenerbahçe, Eljif Elmas'ı sattı, bizi arayabilirler. Galatasaray da görüşmek için Mbaye Diagne'nin satışını bekliyor. Mensah ve Deniz Türüç'ü birlikte satmayacağız." ifadelerini kullandı.

"DENİZ'İ KABYETMEK İSTEMEM"

Bu arada kısa bir süre önce konuşan teknik direktör Hikmet Karaman ise, "Deniz şu anda takımın önemli oyuncularından, kaptanlarından biri. Bize hücum bölgesinde çok önemli katkılar yaptı. Böyle bir oyuncuyu kaybetmek istemem. Son dönemdeki gelişmelerden haberim yok." açıklamasını yapmıştı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Nusret'ten Trump'ın kızına özel ilgi
Fotoğrafı ortaya çıkmıştı! Sosyal medyayı sallayan çıkış
Son hali görenleri şaşırttı! Bakın nasıl değişti?
Üç bin beğeni almayan plaja giremiyor
Jennifer Lopez Türklere 'abartmayın' dedi!
<p>Florida’da geçtiğimiz Cuma günü şiddetli yağmur sırasında bir aracın üzerine yıldırım düştü. Fort

Otobanda Seyreden Araca Yıldırım Düştü! O Anlar Kameraya Yansıdı...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bir ay boyunca limonlu su içerseniz ne olur?

Beğeni rekorları kıran fotoğraflar nasıl çekiliyor