Erol Bedir: Deniz Türüç'ün takımda kalma ihtimali var

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç ve Bernard Mensah'ın transfer ihtimalleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

"DENİZ DAHA FAZLA KAZANAMAZ"

Deniz Türüç için hala net bir durumun olmadığını söyleyen Erol Bedir, A Spor'a yaptığı açıklamada "Deniz Türüç, bizim için önemli bir oyuncu. Takımda kaptanlık yaptı ve büyük katkı sağladı. Hikmet Karaman ile de konuştuğumuzda 'Acaba Deniz'i gönderirsek, biz ne yaparız?' diye düşünmeye de başladık. Deniz Türüç'ün gittiği yerde mevcut maaşından daha fazla alması bugünkü ekonomik şartlarda mümkün değil. Kulüpler, 'Sattığın kadar al' anlaşması nedeniyle rahat hareket de edemiyor." dedi.

"DENİZ İLE KONUŞTUK, KALABİLİR"

Deniz Türüç ile görüştüğünü söyleyen Erol Bedir "Acaba Deniz'in sözleşmesini uzatmanın nasıl bir etki yaratacağını düşünmeye başladık. Deniz Türüç de 'Beni Türkiye'ye tanıtan Kayserispor, siz nasıl uygun görürseniz, ben uyarım' dedi. İlla transfer yapmak istiyor gibi basında çıkan haberlere inanmayın. Takım içinde hala en çok çalışan oyuncu. Transfer olacaksa ya da kalacaksa, kaltiesine ve değerine uyugun olmalı. Bunları konuştuk. Yüz yüze görüşerek, bunları teyit ettik. Deniz illa bir şey olması için diretmiyor ve bu da bizi mutlu etti. Kendinin değerini veren olursa gider, olmazsa da devam eder." diye konuştu.

"MENSAH'I KESİNLİKLE SATMAYACAĞIZ"

Bernard Mensah'ı satmayacaklarını söyleyen Erol Bedir "Mensah net açıklamalar yaptı. Hem Deniz ve hem Mensah'ı aynı anda satmayacağımı söylemiştik. Deniz Türüç teklifler almaya başlayınca, Mensah da açıklama yaptı ve 'Transfer düşünmüyorum' dedi. Biz de ona teşekkür ettik. Deniz giderse, Mensah gidemez. Şu an itibariyle Mensah ile ilgili de bir teklifi kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.