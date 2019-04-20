Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8122
  • 6,5534
  • 238.344
  • 96.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Erol Bedir: Biz kurban edildik!

Erol Bedir: Biz kurban edildik!

Erol Bedir: Biz kurban edildik!

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Galatasaray'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından hakem Arda Kardeşler'in yönetimine tepki gösterdi.

x

Bedir, Emre Akbaba'nın kırmızı kart görmesi gerektiğini söylerken; "Geçen hafta Galatasaray'ın aleyhine yapılan hatalar burada telafi edilmek istendi. Büyük camiaları biraz memnun etmek gerekiyor, bugün de biz kurban edildik. Haktan, hukuktan birileri anlıyorsa biz hakkımızı helal etmiyoruz. Emre Akbaba kırmızı kart görmeliydi" dedi.

"TERİM HAKEM İLE TRİBÜNÜ SELAMLASAYDI"

Fatih Terim'e de mesaj yollayan Bedir, "Maçın bitime doğru Galatasaray taraftarı hocalarına 'İmparator' tezahüratları yaptılar. Büyük hoca, doğru. O da el salladı. Ama ben isterdim ki hakemi de yanına çağırıp beraber tribünleri selamlasaydı! Bu genç hakem kardeşimizin bunu yapmaması lazım. Ben Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Oynadılar kazandılar. Ama keşke hakkaniyetli ortam olsaydı. Onlar 10, biz 11 kişi oynasaydık. Verilmeyenler verilseydi. Başka bir şey demek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Beren Saat'in dakikalar içinde sildiği paylaşımı neydi?
Pelin Akil doğum yaptı! Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin ikizleri dünyaya geldi
Gönül Yazar'dan üzücü haber
Khal Drogo'yu hiç böyle görmediniz!
Merve Boluğur evine mi döndü?
Bursa´nın Karacabey ilçesinde bulunan Uluabat Gölü ve Marmara Denizi kıyılarında az rastlanır tabiat

Safkan Yarış Atlarının Evi: Bursa Karacabey

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

2019 yılının en az yakan modelleri

Köyde üreten tek kişi: Kilosu 200 liradan satıyor