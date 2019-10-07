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  3. Ermeni dövüşçü Rafael Abrahamyan, Türk rakibi Batuhan Akduman'ı boğarak öldürmeye çalıştı

Ermeni dövüşçü Rafael Abrahamyan, Türk rakibi Batuhan Akduman'ı boğarak öldürmeye çalıştı

Rusya'da gerçekleştirilen bir organizasyonda, Rafael Abrahamyan isimli Ermeni dövüşçü, Türk rakibi Batuhan Akduman’ı boğarak öldürmeye çalıştı.

Sosyal medyada da paylaşılan dövüş sahnesi izleyenleri dehşete düşürdü. Rafael Abrahamyan isimli Ermeni dövüşçü, Türk rakibi Batuhan Akduman’ı boğarak öldürmeye çalıştı.

HAKEM AYIRMAYA ÇALIŞTI AMA....

Rafael Abrahamyan ve Batuhan Akduman arasında gerçekleşen mücadelede hakem araya girdi ancak gözü dönmüş Ermeni dövüşçü Türk sporcuyu boğmak istedi. Ermeni sporcunun uzun bir süre boğazını sıktığı Batuhan Akduman bir süre sonra fenalaşarak bayıldı. Kendinden geçen sporcuya hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale ederken Rafael Abrahamyan isimli sporcunun ring üzerinde sergilediği rahat tavırlar dikkatlerden kaçmadı.

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