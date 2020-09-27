Erman Toroğlu'ndan derbi yorumu: 'Fatih Terim ağlamayacak'

Erman Toroğlu, Süper Lig'in 3. haftasındaki dev Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesinde A Spor ekranlarında değerlendirme yaptı.
Galatasaray'ın maçı kazanması gerektiğini söyleyen Toroğlu, "Derbide beraberlik halinde Fatih Terim sınıfta kalır. Büyük maçlar farklıdır falan oluyor hep. Avrupa'da büyük maçlarda iyi takım götürüyor. İyiysen götürürsün, götüremiyorsan iyi değilsin." ifadelerini kullandı.
GALATASARAY İYİ; FENERBAHÇE KÖTÜ İŞLİYOR
Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı bozmak için oynayacağını söyleyen yorumcu, "Galatasaray'da makine iyi çalışıyor, diğerinde çalışmıyor. Ne yapacak çalışmayan? Diğer makineyi bozmak için oynayacak. Fenerbahçe Galatasaray'ı iyi bozarsa, başarılı olur." dedi.
"TERİM, AĞLAMAYACAK"
Erol Bulut'u değerlendirmek için beklemek gerektiğini de söyleyen Toroğlu, "Fenerbahçe'de teknik direktöre en az 10 hafta vermem lazım, 10 hafta sonra ışık var ya da yok derim. Fiziği, kimyası, yemeği, cacığı, ona bakarım. Fatih Terim'in ise böyle değil. Ağlamayacak. Bu sene iyi başladı, dizginleri de ele almış, belli." diye konuştu.
Süper Lig'de 3. hafta maçında 3-1 Trabzonspor'un galibiyetiyle sonuçlanan Tarbzonspor - Yeni Malatyaspor maçının ardından her iki takımın teknik direktörleri Eddie Newton ve Hamza Hamzaoğlu maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Fraport TAV Antalyaspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Nuri Şahin, kariyerinin son yıllarını Türkiye'de geçirme fikriyle Antalya'yı seçtiğini, saha içinde ve dışında Türk futboluna katkı sunmak istediğini söyledi.
İngiltere Premier Lig'de Chelsea, 3-0 geriye düştüğü mücadelede West Bromwich Albion ile 3-3- berabere kaldı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yarınki derbi ile ilgili olarak, "Elbette hak edenin Galatasaray olmasını yürekten dilerim. Rakibimiz ne kadar güçlü, ne kadar düzgünse biz o kadar düzgün, o kadar güçlüyüz. İnşallah hayırlısıyla galip geleceğimiz bir derbi olur” dedi.
Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor sahasında Yeni Malatya'yı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Benik Afobe ve Hüseyin Türkmen açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Müsabaka bordo-mavili takım 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Maçta 1 gol kaydeden Anthony Nwakaeme, maçın ardından açıklamalarda bulundu.