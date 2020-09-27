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aksam.com.tr
  • 27 Eylül 2020 Pazar 00:07
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Erman Toroğlu'ndan derbi yorumu: 'Fatih Terim ağlamayacak'

Erman Toroğlu'ndan derbi yorumu: 'Fatih Terim ağlamayacak'

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Tüm Türkiye nefesini tuttu bu akşam oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini beklerken Erman Toroğlu, dev maça ilişkin ilginç açıklamalarda bulundu.

Erman Toroğlu, Süper Lig'in 3. haftasındaki dev Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesinde A Spor ekranlarında değerlendirme yaptı.

Galatasaray'ın maçı kazanması gerektiğini söyleyen Toroğlu, "Derbide beraberlik halinde Fatih Terim sınıfta kalır. Büyük maçlar farklıdır falan oluyor hep. Avrupa'da büyük maçlarda iyi takım götürüyor. İyiysen götürürsün, götüremiyorsan iyi değilsin." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY İYİ; FENERBAHÇE KÖTÜ İŞLİYOR

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı bozmak için oynayacağını söyleyen yorumcu, "Galatasaray'da makine iyi çalışıyor, diğerinde çalışmıyor. Ne yapacak çalışmayan? Diğer makineyi bozmak için oynayacak. Fenerbahçe Galatasaray'ı iyi bozarsa, başarılı olur." dedi.

"TERİM, AĞLAMAYACAK"

Erol Bulut'u değerlendirmek için beklemek gerektiğini de söyleyen Toroğlu, "Fenerbahçe'de teknik direktöre en az 10 hafta vermem lazım, 10 hafta sonra ışık var ya da yok derim. Fiziği, kimyası, yemeği, cacığı, ona bakarım. Fatih Terim'in ise böyle değil. Ağlamayacak. Bu sene iyi başladı, dizginleri de ele almış, belli." diye konuştu.

İşte unutulmaz Galatasaray - Fenerbahçe maçları...

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