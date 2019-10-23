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  3. Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak Radamel Falcao sözleri: Bu işin sonu biraz sakat gibi

Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak Radamel Falcao sözleri: Bu işin sonu biraz sakat gibi

Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak Radamel Falcao sözleri: Bu işin sonu biraz sakat gibi

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray’da Radamel Falcao’nun sakatlığı üzerine çok çarpıcı sözler söyledi.

Galatasaray'ın Monaco'dan transferi Radamel Falcao'nun sarı-kırmızılı takımda sakatlığı nedeniyle forma giyememesi, futbol gündeminde en çok konuşulan konulardan biri olmaya devam ediyor.

Radamel Falcao'nun Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Sivasspor ve son olarak Real Madrid karşılaşmasında oynamaması, Kolombiyalı golcünün durumuyla ilgili birçok endişeyi beraberinde getirdi.

Eski hakem Erman Toroğlu, Falcao'nun Galatasaray'da forma giyememesiyle ilgili olarak dikkat çeken yorumlarda bulundu. Erman Toroğlu, "Ey Galatasaray yönetimi ve Fatih Terim... Siz Falcao'yu neden ve niçin aldınız? Eğer Falcao bu maçta oynamayacaksa hangi maçta oynayacak." dedi.

Falcao ile ilgili Galatasaray yönetimi ve teknik heyetine mesaj gönderen Erman Toroğlu "Bilmediğimiz bir şey varsa açıklayın da öğrenelim. Çünkü bu işin sonu biraz sakat gibi geliyor bana." ifadelerini kullandı.

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