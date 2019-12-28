Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı sonrası olay sözler: Lig dizayn ediliyor

Toroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Nadir direk kırmızı kart gördüyse hakeme küfür etmiştir. Beşiktaş galip geldiği zaman iç rahatlığı olacak mı şimdi? Sarı kartı yemiş topçu, hala konuşuyorsun.

“LİG DİZAYN EDİLİYOR”

Beşiktaş Başkanı Çebi’nin dediği ‘Çürük elmaları ayırmak lazım’ lafını ben de söylemiştim. Bana 1 sene ceza verdiler. Lig dizayn ediliyor.

“BEN OLSAM CÜNEYT ÇAKIR VE FIRAT AYDINUS’A SEZON SONUNA KADAR MAÇ VERMEZDİM”

Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'tan bir şey olmaz artık. İkisi de MHK'ye oynuyor. Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus’un MKH’ye geldiğini düşünebiliyor musunuz? Yusuf Namoğlu da namuslu adamdır ama yapamadı. Ben olsam bu iki hakeme sezon sonuna kadar maç vermezdim.

“BU HAKEMLERDEN KURTULMAK LAZIM”

İnanılır gibi değil. Ne haberler çıkıyor… Bazıları da doğru. Derbiden sonra Zekeriya Alp ‘Üç hakemi çağırıp nasıl göremezsiniz’ demiş. Bu yazılanlar doğru. Kim yazıyor onları? Bu hakemlerden kurtulmak lazım. Bir temizlik yapmak şart. Geçen hafta Cüneyt Çakır, bu hafta Fırat Aydınus… Bunlar eski kaşar ama bunlardan tost bile olmaz. Rahatsız ederler seni. Artık yeter, bunlardan kurtulmak lazım. Zekeriya Alp’e tavsiyem bunu yapması.

“HAKEM BİR HALT YİYEBİLİR”

Beşiktaş seyircisine helal olsun. Zaman zaman tepki gösteriyorlar ve gösterdikleri tepkilerde haklı da oluyorlar. Bazı topçular aptallar. Ne kadar zamandır hakemler konuşuluyor, Beşiktaş’ın geçen hafta canı yanmış. Hakem bir halt yiyebilir, sen topunu oyna. Fırat Aydınus topçuyu yakaladı ve attı. Uyanık. Attıracak hale getirdi topçuyu. Futbolcu da sazan olarak gitmesin. Dünyanın neresinde olursan ol faul, vermedi. Sen neden kaşıyorsun? Oyununa bak golünü at.

“BEŞİKTAŞ SEYİRCİSİ ABDULLAH AVCI VE YÖNETİMDEN ÜMİTSİZ”

Beşiktaş tepede ama seyircisi ümitsiz. Beşiktaş seyircisi Abdullah Avcı’dan, yönetimden ümitsiz. Yönetimde bir hareket yok fazla. Fenerbahçe maçına bile yönetim gerekli tepkiyi koyamadı. Beşiktaş seyircisi de Abdullah Avcı’yı kabul edemedi.

“BEN MHK’DA OLSAM TFF BENDEN HESAP SORAMAZ”

MHK’ya geldiğim zaman benim üzerimde bir federasyon olacak ve bana oradan biri ‘Bu maça biye bu hakemi verdin’ diyecek. Benim kadar biliyor musun bu işi? Benden hesap soracak. Ben o işte hesap sordurmam.

“ÇAKIR VE AYDINUS SON DURAKTALAR”

Federasyon başkanı olmak isterdim ama anahtar teslim alarak. Tahkim, disiplin... Kimseyi kımıldatmam. Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus son duraktalar. Bunların bazı kulüplerle iyi geçinmesi lazım.

“ZEKERİYA ALP BAZILARINI BİTİRECEK”

Fırat Aydınus, Nadir’e olta attı, sonra kovaladı ve işini bitirdi. Hangi komite bunlara çiçek getiriyorsa onları getiriyorlar. Zekeriya Alp’in bazılarını bitireceğini görüyorum.

“ARTIK İSYAN EDİYORUM”

Ben artık isyan ediyorum. Bunları yaptıkça ben konuşuyorum. Fırat Aydınus’un yetenekli olduğunu düşünüyorum. Fırat Aydınus’un ‘Cüneyt Çakır’ın babası geliyor benim kimyamı bozuyor’ dediğini biliyorum.”