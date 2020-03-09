Erman Toroğlu: Sivasspor'un kazandığı penaltıda hakem kendisine inanmıyor

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.

İşte Erman Toroğlu’nun yorumları:



"SONUÇ ADALETLİ OLDU"

"Güzel bir maç oldu. Hangisi kazansa daha adaletli olurdu? Beraberlik iyi miydi yoksa diğerine yazık mı olurdu? Sivasspor klasik oyununu yapamadı. Bu maç sonucu adaletli. Rakiplerine; Başakşehir’e, Trabzonspor’a ve Beşiktaş’a yaradı."

"BAŞAKŞEHİR VE GALATASARAY ÖNE ÇIKIYOR"

"Galatasaray kadrosuyla, Başakşehir oyunuyla sanki biraz daha öndeler. Teknik adam değişikliğinden dolayı Trabzonspor’da biraz tuhaflık var. Oyun şekilleri, sahaya yayılışları ve oyun kaliteleri dolayısıyla Başakşehir ve Galatasaray daha öne çıkıyor"

"SİVAS TOPU RAKİBE VERİYOR"

"Sivasspor’un çok maçını seyrettim ve böyle oynuyorlar. Maç başlarken baskı yaptı o ayrı ama genelde baskı yapmıyor. Çekiliyor ve topu rakibe veriyor. Maçlarında da rakibin topla oynama yüzdesi 50 - 60."

"İKİNCİ YARI MUSLERA..."

"Sivasspor’un geçmiş maçlarına bakın topla oynama oranlarında hepsinde geride. Önde baskı yaparsın ama Galatasaray topla fazla oynayan ve topu fazla kullanan bir takım. İkinci yarı Muslera kaç tane top çıkarttı bakın. "

"KALKAVAN ÜST DÜZEY DEĞİL"

"Mete Kalkavan 10 üzerinden 5 idare edebilecek bir hakem. Ancak maç çok rahat olacak, öyle 7 alacak. Üst düzey bir hakem değil. Halis Özkahya’ya bıraktıramamaları muazzam bir şey."

"BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA'DA OYNAMASI..."

“Çok antrenör 'Takım yaşlı, Avrupa, Türkiye Kupası' falan diyor. Seyrettiğim zaman Başakşehir’in Avrupa’da oynaması Türkiye’de diğer takımlara göre kalitesinin yükselmesine neden oluyor. Oradan aşı alıyor. Kendilerine güven getiriyor ve farklı oynuyorlar.”

“SERİ SAÇMA KARTLAR GÖRÜYOR”

"Seri sarı kartı gördü, ne olacağı belli işin. Sarı kartı öyle yerde kullan, takımı kurtar. Hakem sana 3 defa söylüyor. Aptalca kart görme, profesyonelce kullan. Sonra futbolcu olarak ağlıyorsunuz."

“PENALTIDA HAKEM, KENDİNE İNANMIYOR”

"Topa ilk Fernando vuruyor ve Seri geliyor. Hakem 4-5 metreden bakıyor pozisyona. Burada hakem kendine inanmıyor, diğer hakem çağırıyor ve izliyor. Mete Kalkavan’ın kendisi pozisyonu görmüş. 5 metrede gördüğünü kamerada değiştiriyorsan ben şüpheyle bakarım."

“SERİ'YE NİYE KART YOK? POZİSYON GRİ”

"Seri’ye kesinlikle sarı kart göstermesi gerekiyor. Neden gösteremiyorsun sarı kartı? Çünkü hala verdiği karardan emin değil. Ben hakem olsam bu pozisyonu vermekte zorlanırım. Eğer verdiysen sarı kart vereceksin. Gri bir pozisyon. Verme daha iyi. "