Erman Toroğlu: 'Hesabı Fatih Terim ödeyecek'

Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a 2-0 yenildiği maçı değerlendirdi.

Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a 2-0 yenildiği maçı değerlendirdi ve sarı-kırmızılı takımdaki hesabı Fatih Terim'e kesti.

Geçen sezonların Fatih Terim'inin olmadığını vurgulayan Toroğlu, "Hakemle ilgili bazı pozisyonlar var. Tüm maçı izlediğimizde sonuç hakeme bağlamak doğru olur mu? Olmaz. Sakatlanana kadar Muslera yine ayakta kalan tek isim. Bağdat Caddesi'nde bu kadar rahat gezilmez. Galatasaraylı futbolcular futbol sahtekarı gibi oynadı. Ben baştaki adama bakarım. Bu takım bu haldeyse senin sorumluluğunda. Böyle rezil oynuyorsa takım sorumlusu Fatih Terim'dir. Terim sezon başından beri formsuz. Geçen yılların Fatih hocası yok" dedi.

Fatih Terim'in hatasını sorgulaması gerektiğinin altını çizen Toroğlu, "Galatasaray futbolculardan önce Fatih Terim'in kendisini sorgulayarak girmesi lazım. Fatih Terim'in önümüzdeki sezona ben nerede hata yaptım diyerek hazırlanması lazım" şeklinde konuştu.

Fatih Terim: "Pes etmeyeceğiz"