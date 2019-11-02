Erman Toroğlu: Galatasaray ilk 4'e zor girer

Toroğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

“Galatasaray ve Rizespor arasında bir fark olması lazım. Futbol olarak fark var mı? Tanımayan bir adamı getirsen ‘İki takım birbirine yakın top oynadı, maç berabere bitebilirdi’ der. 2-0 kimseyi aldatmasın.

“90 DAKİKADA BİR TANE AKIN YAPTILAR”

Çaykur Rizespor öyle aman aman bir takım değil. Ne bekliyorlar? Öyle çok dişli bir takım değil. Galatasaray öyle bir takımla oynadı. Galatasaray 90 dakika boyunca bir tane akın yaptı, o zaman ‘Bu Galatasaray’ dedim. Büyük takımın böyle oynaması lazım.

“GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ TOPARLAR”

Galatasaray bugün koşu açısından daha iyi oynadı. Amatör takım gibi oynadılar. Yani o heyecanla… Alanyaspor, Fenerbahçe, Yeni Malatya ve Trabzonspor iyi top oynayan takımlar. İlk sekiz sıra bu şekilde gidecek herhalde öyle gözüküyor. Galatasaray ve Beşiktaş toparlar.

“FALCAO İKİNCİ DIAGNE VAKASI OLUR”

Falcao’nun gelmesi için söylenen ilk yarının bitimi. O zaman gelecek oyuncu sana neler verebilecek? Ayağının üstüne basamaz, yüklenemez. Galatasaray böyle oynamaya devam ederse Falcao ikinci Diagne vakası olur. Nereden top gelecek? Diagne o şartlara göre başarılı da oldu.

“TERİM FALCAO’YU İSTEMEDİ, BU NET”

Oyuncuların geçmişine değil geleceğine yatırım yapmalıyız. Falcao ne kadar zamandır yok? Şimdi gitti, tedavi oldu, onu halletti. Fatih Terim Falcao’yu istemedi. Bu net. Altyapılardan çıkardığın oyuncuları al, bunları çıkaracağım bunlarla uğraşacağım de. Bunları Fatih Terim söyleyecek.

“TERİM JIMMY DURMAZ İLE Mİ GİDECEK ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNE?”

Galatasaray’ı takip edenler altyapıda iyi oyuncular olduklarını söylüyorlar. Tamam hemen olmaz ama ileride olurlar iyi çocuklar bunlar. Fatih Terim sezon başında ‘Hayalim Şampiyonlar Ligi finali’ diyordu. Jimmy Durmaz ile mi gidecek Şampiyonlar Ligi finaline?

“EMRE MOR ÖNCE TÜRKÇE KONUŞMAYI ÖĞREN”

Emre Mor’un 3.5 yıldır Türk pasaportu var. Utanmıyor mu böyle İngilizce konuşmaya? Elin adamı geliyor Türkçe konuşuyor. Max Kruse İstiklal Marşı söylemeye uğraşıyor. Emre Mor, sen önce Türkçe konuşmayı bir öğren. İnanılır gibi değil.

“GALATASARAY ÖYLE OYNUYOR Kİ BİR ARA KESTİRDİM”

Galatasaray bu tarz oynamaya devam ederse, bu seyirciyi de bulamaz. Onu al, bunu al, karşılığında keçiboynuzu. Galatasaray öyle oynuyor ki, bir ara kestirdim. Maç 2-0 ama bir golü kendi kalelerine attılar, biri penaltı. Babalar kenarda oturuyor. Çarşamba günkü Real Madrid maçına gözdağı mı bu, yoksa Real Madrid maçında bu babalara mı şans tanıyacak. Ben hepinizi keserim mesajı mı veriyor, yoksa dinlendiriyorum mu diyor?

“EMRE MOR FUTBOL SAHTEKARI”

Emre Mor çok güçsüz, her pozisyonda yerde kalıyor. Yere düşerken hakeme bakıyor. Yere düşerken hakeme bakan oyuncu, futbol sahtekarıdır. İyi oyuncu falan tekniğiyle ama bu oyunla Galatasaray'da oynayamaz. Yere sağlam basması lazım, yaşın kaç senin ya? Her pozisyonda hakemden faul dileniyorsun, bir de hakeme gidip posta atıyorsun. Hırslı ama ne yapıyor?

“YURTDIŞINDAN BİRİ GELSE ‘GALATASARAY VE RİZE AYNI AYARDA TAKIM’ DER”

Galatasaray ile Rizespor aynı oynuyor. Yurt dışından hiç tanımayan biri gelse ve oyuna baksa, aynı ayarda iki takım der.

“GALATASARAY İLK 4 İÇİN ZORLANIR”

Geçen sene bir şampiyonluk geldi, tesadüfler de vardı. Böyle giderse Galatasaray ilk 4 için zorlanır. Beşiktaş için bunu söylediğimde millet ha hu dedi. Galatasaray yedek kulübesinde, 'beni 11'de oynatsan ne olur, oynatmazsan ne olur? Fatih hoca sen ne diyorsun? Biz paramızı alıyoruz' diyen oyuncuları olduğunu görüyorum. Umurunda değil bazılarının.

“FUTBOLCULAR TERİM’İ UMURSAMIYOR”

Fatih Terim'in suratındaki ifadesi, 'ben sizi kestim, yine keserim aynısını yaparsan' şeklinde ama oyuncuların yüzündeki ifade, 'sen ne yaparsan yap' diyor.

Fatih Terim'in işi zor bu sene. Belki kafasına bir saksı falan düşer, olabilir. Galatasaray'da muhalefetin bir şeyler yapması lazım. Başkana iki yumruk falan gelir, çarşı karışırsa, Galatasaray bir şey yapabilir.

“PENALTI KARARI DOĞRU”

Belhanda, Feghouli falan zaten dinleniyordu, bir tek Nzonzi oynuyordu, o dinlendiriliyor. Galatasaray'ın kazandığı penaltı, doğru penaltı.”