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Erman Toroğlu: Falcao, Trabzonspor'u şampiyon yapar

Erman Toroğlu: Falcao, Trabzonspor'u şampiyon yapar

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Radamel Falcao'nun Galatasaray değil de Trabzonspor'da oynaması durumunda bordo-mavili takımı şampiyon yapacağını iddia etti.

Erman oroğlu , Galatasaray - Fenerbahçe maçının oldukça sıkıcı olduğunu belirtirken iki takımın da maçta pozisyon bulamadıklarına değindi.

Toroğlu, maçta topla iki kez buluşabilen Galatasaraylı Falcao'nun Trabzonspor'da olması halinde bordo mavililerin banko şampiyon olacağını söyledi.

Toroğlu şöyle konuştu "Türk futbolunun ayıbı bu. TFF'nin bir kulübün 'bir maçta kural ihlali var' diye yaptığı başvuruyu 10 gün beklediği yerde futbol da bu kadar ağır oynanıyor. TFF de ağır oynuyor, korkuyor kararı açıklamaya. TFF'nin korktuğu yerde futbolcu da korkacak. Hakem de korkacak. Oyun kuralı ihlali yok ama açıklayamıyorlar. Şunu belirtmeliyim. Falcao Trabzonspor'da olsa açık ara şampiyon yapar. Trabzonspor banko şampiyon olur. Herkesle iddiaya girerim. Trabzonspor ileriye top getiriyor, boğuyor. Falcao'nun vuruş tekniği çok iyi." ifadelerini kullandı

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