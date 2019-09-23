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  3. Erman Toroğlu açıkladı! MHK'dan Alanyaspor-Fenerbahçe maçı kararı

Erman Toroğlu açıkladı! MHK'dan Alanyaspor-Fenerbahçe maçı kararı

Erman Toroğlu açıkladı! MHK'dan Alanyaspor-Fenerbahçe maçı kararı

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor'da Alanyaspor-Fenerbahçe maçındaki kural hatası tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Toroğlu, MHK Başkanı Zekeriya Alp ile Alanyaspor-Fenerbahçe maçında yaşanan tartışmalı pozisyonları konuştuğunu belirtti.

MHK Başkanı Zekeriya Alp ile konuştuğunu belirten Toroğlu, ''Senin için tenkitler var dedim. Maçın ertesi günü pozisyonları aldım, Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen ile oynattık ve net olarak kararımızı verdik. Oyun kuralı ihlali yok dedik ve bunu açıkladık zaten dedi.'' sözlerini kullandı ve MHK'nın kesin kararı verdiğini belirtti.

''İSTİFA EDERİM DİYE BİR ŞEY DEMEDİM''

Zekeriya Alp'ın basında söylediği iddia edilen ''Alanyaspor-Fenerbahçe maçı tekrar edilirse iptal ederim'' sözlerini de Alp'e sorduğunu belirten Toroğlu, ''Alanyaspor - Fenerbahçe maçı tekrar oynatılırsa görevi bırakırım diye bir şey söyleyip söylemediğini sordum. O da bana böyle bir şey söylemedim, böyle bir haber nerede çıktı görmedim ama böyle haberler varsa asılsızdır dedi.'' şeklinde konuştu.

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