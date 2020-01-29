Erling Haaland'ın serbest kalma bedeli 75 milyon Euro

Bild'de yer alan habere göre; Haaland ve menajeri Mino Raiola, sözleşme imzalama sürecinde 50 milyon euro gibi bir serbest kalma bedelinde ısrar etti ancak Dortmund, bu talebi kabul etmedi. Uzun süren görüşmeler sonucunda her iki taraf 75 milyon euro serbest kalma maddesinde uzlaşma sağladı.
Borussia Dortmund, serbest kalma bedelinin 75 milyon euro olmasını kabul ederken, bazı şartlar koştu. Haaland'ın sözleşmenin bitiş tarihi olan 2024'ten önce kulüpten ayrılması halinde bonuslar, komisyon bedelleri ve prim ödemeleri gibi ücretleri de geri alacak.
Ayrıca, Haaland'ın serbest kalma maddesi Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak.
(Sporx)
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