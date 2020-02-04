  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 04 Şubat 2020 Salı 11:45
  • |
  • 04 Şubat 2020 Salı 11:45

Erling Haaland'dan Avrupa'nın yıldız futbolcularını kıskandıran performans

Erling Haaland'dan Avrupa'nın yıldız futbolcularını kıskandıran performans

Paylaş

Almanya ekibi Borussia Dortmund'daki kariyerine 7 golle başlayan Norveçli forvet Erling Haaland, Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesinde (Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya) genç yaşta forma giymeye başlayan yıldız isimlerin ilk üç maçlık performanslarını geride bıraktı.

Avusturya ekibi Salzburg ile sezonun ilk yarısında 22 maçta 28 gollük performansıyla dikkati çektikten sonra Borussia Dortmund'a imza atan 19 yaşındaki Haaland, Almanya'da çıktığı ilk 3 karşılaşmada 7 gol kaydederek yüksek potansiyele sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.

Söz konusu 7 gollük performansı 3 maçta aldığı 136 dakikada sergileyen Haaland, futbolseverlerin gelecek adına daha da heyecanlanmasına neden oldu.

- Ronaldo ve Messi ilk üç maçını boş geçti

Yakın dönemde Haaland gibi genç yaşta Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde forma giymeye başlayan yıldız isimler, 7 gol atan Norveçli oyuncunun ilk 3 maçlık performansına yaklaşamadı.

Son yıllarda "gol" dendiğinde akla gelen iki isim Portekizli Cristiano Ronaldo ve Arjantinli Lionel Messi, söz konusu liglerde çıktıkları ilk 3 maçı boş geçti.

İngiltere ekibi Manchester United'daki ilk sezonu 2003-2004'te Bolton, Newcastle United ve Wolverhampton'a karşı 109 dakika sahada kalan Cristiano Ronaldo, gol sevinci yaşayamadı.

İspanya temsilcisi Barcelona'da 2004-2005 sezonunda çıktığı ilk üç maçta 100 dakika görev yapan Messi, Espanyol, Osasuna ve Gramenet takımlarına gol atamadı.

- "Gol makinesi" Lewandowski gol bulamadı

Haaland gibi 5 büyük futbol ülkesine Borussia Dortmund formasıyla giriş yapan Polonyalı Robert Lewandowski, ilk üç maçında gol kaydedemeyen diğer bir isim oldu.

Lewandowski, Burghausen, Karabağ ve Bayer Leverkusen'e karşı toplamda 81 dakika oynadığı ilk üç karşılaşmasında gol kaydedemedi.

- Brezilyalı Ronaldo'dan 2 gol

Futbol dünyasının en iyi golcülerinden biri olarak gösterilen Brezilyalı Ronaldo, İspanya temsilcisi Barcelona'da oynadığı ilk 3 maçta 2 gol buldu.

Hollanda ekibi PSV'den Barcelona'ya 20 yaşındayken transfer olan Ronaldo, 1996-1997 sezonunda Atletico Madrid, Oviedo ve Espanyol maçlarında görev aldığı 246 dakikada 2 kez fileleri havalandırdı.

- Rooney'den 3 gol

İngiltere ekibi Manchester United formasını 2004-2005 sezonunda 19 yaşında giymeye başlayan Wayne Rooney, ilk üç maçında 3 defa gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe, Middlesbrough ve Birmingham maçlarında toplam 212 dakika görev alan İngiliz futbolcu, 3 golünü de sarı-lacivertlilere karşı kaydetti.

- Yıldız golcüler bu sayıya yaklaşamadı

Haaland gibi genç yaşta 5 büyük futbol ülkesinde sahne alan bazı yıldız isimler de Norveçli futbolcunun 7 gollük performansının uzağında kaldı.

İsveçli Zlatan Ibrahimovic, Fransız Thierry Henry, Fildişi Sahilli Didier Drogba, İspanyol Fernando Torres ve Raul gibi tarihe geçen isimler, Haaland'ın ilk üç maçlık gol sayısına yaklaşamadı.

- Haaland'ın ilkleri

Borussia Dortmund formasıyla Augsburg'a 3, Köln ve Union Berlin'e ikişer olmak üzere 7 gol atan Haaland, Almanya ligindeki ilk üç maçında bu rakama ulaşan ilk futbolcu oldu.

Salzburg'da oynadığı dönemde Belçika ekibi Genk'e karşı 2, 34 ve 45. dakikalarda 3 gol kaydeden Haaland, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki bir maçın ilk yarısında "hat-trick" yapan en genç futbolcu olarak tarihe geçti.

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda ülkesinin Honduras'ı 12-0 yendiği mücadelede 9 kez fileleri havalandıran Haaland, bu turnuvada bir maçta en fazla gol atan oyuncu rekorunu kırdı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Karius'un yerine kaleci arayan Beşiktaş, Claudio Ramos ile anlaşmak üzere

title

Japon ekibi Urawa Reds, Galatasaray'ın da istediği Bernard Mensah'ın peşinde

title

Cedi Osman'ı 15 sayı attığı maçta Cleveland Cavaliers, New York Knicks'e boyun eğdi

Kırmızı Kart Gösteren Hakeme Yumruk Attı

SPOR GÜNDEMİ

Sergen yeni kaleciyi buldu bile! Güle güle Karius
Sergen yeni kaleciyi buldu bile! Güle güle Karius

Sergen yeni kaleciyi buldu bile! Güle güle Karius

Loris Karius'u Liverpool'a göndermeye hazırlanan Beşiktaş, Portekizli kaleci Claudio Ramos'la anlaşmak üzere.

Mensah transferinde Cimbom'a bir rakip daha çıktı
Mensah transferinde Cimbom'a bir rakip daha çıktı

Mensah transferinde Cimbom'a bir rakip daha çıktı

Adı Galatasaray’la da anılan Kayserispor’un yıldızı Bernard Mensah’a Japon ekibi Urawa Reds talip oldu.

Beşiktaş hükmen galibiyet bekliyor
Beşiktaş hükmen galibiyet bekliyor

Beşiktaş hükmen galibiyet bekliyor

Beşiktaş, IFAB Oyun Kurallarına göre kural ihlali yapıldığını savunarak, 2-1 yenildikleri maç için "Hükmen galip ilan edilmeliyiz" derken, aksi halde ise tekrar istedi.

Muriqi için geldiler ama Sörloth'u beğendiler
Muriqi için geldiler ama Sörloth'u beğendiler

Muriqi için geldiler ama Sörloth'u beğendiler

Geçtiğimiz hafta sonu Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini Monaco'lu yetkililerde tribünden takip etti. Fransız yöneticilerin Vedat Muriqi'yi izlemek için Akyazı'ya geldiği ancak Alexander Sörloth'u beğendikleri ortaya çıktı.

Fenerbahçe'ye derbi müjdesi
Fenerbahçe'ye derbi müjdesi

Fenerbahçe'ye derbi müjdesi

Geçirdiği uzun süreli sakatlığın ardından yeniden idmanlara başlayan Hasan Ali Kaldırım’ın en geç Galatasaray derbisinde sahada olması bekleniyor.

Yeni 10 numara ilk maçında lige damga vurdu
Yeni 10 numara ilk maçında lige damga vurdu

Yeni 10 numara ilk maçında lige damga vurdu

Gaziantep FK’nın transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Alexandru Maxim, daha ilk maçından lige damga vurdu. 2 gol, 1 asistle lider Sivas’ı yıkan yıldız oyuncu tüm dikkatleri üzerine çekti.

Haaland'dan Avrupa'nın yıldız futbolcularını kıskandıran performans
Haaland'dan Avrupa'nın yıldız futbolcularını kıskandıran performans

Haaland'dan Avrupa'nın yıldız futbolcularını kıskandıran performans

Almanya ekibi Borussia Dortmund'daki kariyerine 7 golle başlayan Norveçli forvet Erling Haaland, Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesinde (Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya) genç yaşta forma giymeye başlayan yıldız isimlerin ilk üç maçlık performanslarını geride bıraktı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.