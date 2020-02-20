Erling Haaland: 'İdolüm Cristiano Ronaldo'

Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki Norveçli yıldızı Erling Braut Haaland, PSG'yi yendikleri maçın ardından konuştu.
Haaland, "Cristiano Ronaldo ile tanışmayı çok isterim. Futbolcu olmamda Cristiano'nun payı çok büyüktür. Her zaman rol modelim ve idolüm oldu." ifadelerini kullandı.
Bu sezon 29 maçta 39 gol atan Erling Haaland, "Çok daha iyisini yapabilirdim gibi hissediyorum. Çok daha iyi oynayabilirdim. Daha fazla çalışacağım ve kendimi geliştireceğim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
1 Ocak 2020'de 20 milyon euro bonservis ücretiyle Salzburg'tan Dortmund'a transfer olan Haaland'ın 2019/20 sezonundaki gol rakamları şöyle:
Avusturya Ligi: 14 maç, 16 gol, 6 asist
Şampiyonlar Ligi: 7 maç, 10 gol, 1 asist
Almanya Ligi: 5 maç, 8 gol, 1 asist
Avusturya Kupası: 2 maç, 4 gol
Almanya Kupası: 1 maç, 1 gol
Toplam: 29 maç, 39 gol, 8 asist
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