Erkek çocuk için hazırım

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, Kolombiya basınına konuştu.

AKŞAM

Aslan'ın tecrübeli forveti Falcao, “Her baba gibi ben de çok mutluyum, erkek çocuğum olacağı için heyecanlıyım. 3 kızım vardı ve oğlumla birlikte tamamlanmış hissedeceğim. Eşim, erkek olacağını biliyordu ve ‘Tanrı bana bir oğlan sahibi olacağımızı söyledi, biliyorum’ demişti. Küçük adamı büyütmeye hazırım. Kızlardan sonra artık erkek çocuk için de yeterli olgunluğa sahibim” dedi.

SON TAKSİT YATIYOR

Öte yandan Galatasaray, 9 milyon euroya Al Ittihad’a sattığı Garry Rodrigues için son ödemesini alacak. Arap basınında çıkan habere göre; Al Ittihad, 250 bin doları, 7 gün içinde banka hesabına geçecek ve borç kapanacak.

HASAN ŞAŞ: GÖREVİ DEVRETTTİM

Geçtiğimiz günlerde istifa eden Hasan Şaş, sosyal medya hesabından, “Dünden beri tüm mesajları okudum hepinize teşekkür ederim. U15 oynayan Yusuf Deniz’im var görevi ona devrettim Galatasaray’a hizmet şereftir şimdi sıra sende” mesajını paylaştı.