Erkan Zengin'i isterim

Cim-Bom'un yıldızı Jimmy, ‘Karantinada kiminle kalmak istersin?' sorusuna Milli Takım'dan arkadaşı Erkan Zengin'in yanıtını verdi.

AKŞAM

Galatasaray’ın Türk asıllı İsveçli yıldızı Jimmy Durmaz, Instagram’da Futbol Kanalı Live’ın canlı yayınına katıldı. Bir takipçi Jimmy’ye ‘bugünkü Milli Takım’dan kiminle birlikte karantinada olmak isterdin?’ sorusunun yöneltilmesini istedi. Moderatör, tecrübeli futbolcu yayına bağlandıktan sonra bu soruyu sordu. Jimmy’nin yanıtısı ise, “Bugünkü milli takımda bilmiyorum. Ancak, Erkan Zengin ile karantinaya alınmayı çok isterdim” oldu. Galatasaraylı futbolcu sözlerine şöyle devam etti: “Milli takımda oynadığımızda genellikle aynı odada yaşadık. Biz uyuyana kadar hep birlikteydik. Her geçen gün daha eğlenceli hale geldi.” Erkan Zengin şu anda Adana Demir forması giyiyor.