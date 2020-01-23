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aksam.com.tr
  • 23 Ocak 2020 Perşembe 00:43
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  • 23 Ocak 2020 Perşembe 00:46

Erkan Sözeri: Her şeyiyle bu tur bize yakıştı

Erkan Sözeri: Her şeyiyle bu tur bize yakıştı

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek tur atlayan TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Erkan Sözeri, siyah-beyazlı takıma karşı geri düştükten sonra maçı çevirmenin önemli olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sözeri, "Erzurum şehrine hayırlı olsun. Her şeyiyle bugünkü turun bize yakıştığını düşünüyorum. Beşiktaş gibi bir takıma karşı geriye düşüp maçı çevirmek önemliydi. Bu galibiyeti unutarak pazar günü oynayacağımız Balıkesirspor maçına odaklanmamız gerekiyor. Ligdeki hedefler de bizim için çok önemli. Erzurum, Süper Lig'e yabancı değil, tekrar ait olduğu yere dönmek için elimizden geleni yapıyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, güzel bir galibiyetle tur atladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kupada keyifli geçen maçlar var. Bu maç da şölen havasında geçti bizim açımızdan. Ligde hedeflerimiz var. Ciddi bir kadromuz var. Kadro derinliğimiz mevcut. O yüzden kupada ısrarcı oluyoruz, gidebildiğimiz yere kadar gidelim diye. Süper Lig takımlarında bile bendeki kadro derinliği yok. Az süre alan oyuncularımız için kupa maçları bir fırsat. İki maçın bize anlattığı şeyler var. Güzel organizasyonlar yaptık, güzel goller attık. Kendi ligimizde niye böylesini yapamıyoruz diyecek olursak, benim oyuncularımın geneli Süper Lig kalitesinde oyuncular. Ligimizde her takım birbirine karşı kapalı oynuyor. Üretmek zorundayız. Beşiktaş gibi takımlar bize oynamaya çalıştığı zaman oyuncularımız kendi kalitelerini ortaya koyuyor."

Mavi-beyazlı ekibin Süper Lig'e dönüş umudu olduğuna dikkati çeken Sözeri, "Süper Lig'e dönüş sinyalleri veriyoruz. İkinci yarı maçları zor olacak ama bu performansın kat kat fazlasını göstermemiz gerekiyor. Bizim ligimizde de kaliteli oyuncular var. Sissoko da bunlardan biri. Bu kadar yetenekli bir oyuncu bir yerlere tam gelemediyse kendini sorgulamalı. Eskişehir'deydi, boşa çıktıktan sonra kadromuza kattık. Şenol Güneş'i de tebrik etmek gerekiyor. Türkiye'de ve gurbette ne kadar yetenekli oyuncular bulunduğunu kanıtladı." değerlendirmesinde bulundu.

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