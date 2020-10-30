Erik Sabo: Erken gol farka gitmemizde etkili oldu

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Sabo, ilk yarıda önde baskı yaptıklarını dile getirerek, "Onların yaptığı hataları değerlendirerek gole çevirdik. İlk yarıda 3 gol bulduk, ikinci yarıda da 2 gol atarak bunu devam ettirdik. Erken gol, bu performansı sergilememizde etkili oldu." diye konuştu.
Bu sezon ligde 4 gol attığını hatırlatan Erik Sabo, "Performansım iyiye gidiyor. Takım için elimden geleni yapıyorum. Hocamızın da oyuncularla güzel iletişimi var. Bunun da verimli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Kasımpaşa'nın başarılı futbolcusu Yusuf Erdoğan, deplasmanda 4-3 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Anthony Nwakaeme, 4-3 kaybettikleri Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Trabzonspor maçının ardından, bordo-mavili kaleci Uğurcan Çakır'ın farklı galibiyetlerini önlediğini söyledi.
Trabzonspor'un sahasında Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup olduğu maçta Bordo-Mavililerin bir golüne imza atan Serkan Asan, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Karagümrük maçının ardından, “Rakip yeni kurulmasına rağmen iyi oyunculara sahip. Bununla ilgili 1 haftadır onlara nasıl cevap vereceğimizi çalışmamıza rağmen geriden oyun kurarken bireysel, basit hatalar yaptık ve cezayı kestiler” dedi.
Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, BB Erzurum maçının ardından, “Bu kadar farklı bir galibiyet beklemiyordum. Oyuncu arkadaşlarımız çok istekli ve arzulu oyun sergilediler” dedi.