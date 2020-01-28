Eric Gordon 50 sayıyla kariyer rekorunu kırdı

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'tan TFF'ye 'maç tekrarlansın' talebi Beşiktaş'tan TFF'ye 'maç tekrarlansın' talebi Beşiktaş, Göztepe maçının kural hatası nedeniyle tekrarlanması için yazılı talebini TFF'ye iletti.

İşte Sergen'in Beşiktaş'taki ilk transferi İşte Sergen'in Beşiktaş'taki ilk transferi Beşiktaş'ta takımın başına getirilen Sergen Yalçın ile birlikte yeni sezonun planlaması da yapılmaya başlandı. Gündeme gelen ilk isim ise Nazım Sangare.

Cimbom'a 'Yeni Chedjou' Cimbom'a 'Yeni Chedjou' Genç bir defans oyuncusu almak için çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'a Kamerun asıllı stoper Harold Moukoudi teklif edildi.

Fenerbahçe'nin kapı dışarı ettiği Slimani, devlerin listesinde Fenerbahçe'nin kapı dışarı ettiği Slimani, devlerin listesinde Fenerbahçe'de oynadığı futbolla ağır eleştiriler alan Islam Slimani Tottenham ve Manchester United'ın listesinde.

Galatasaray'ın 5 gözdesi Galatasaray'ın 5 gözdesi Gurbetçi avına çıkan Aslan, listesini belirledi. Cim-Bom, Schalke 04’ten Suat Serdar, Ahmed Kutucu, Düsseldorf’ta oynayan Kaan Ayhan, Sassuolo’da forma giyen sol bek Mert Müldür ve Willem II’de top koşturan orta saha Görkem Sağlam’la ilgileniyor.

Trabzonspor-Fenerbahçe bahane, hedef Türkiye Trabzonspor-Fenerbahçe bahane, hedef Türkiye Trabzon’da 1 Şubat’ta oynanacak karşılaşma öncesi iki camiayı karşı karşıya getiren ‘Erteleme’ polemiği gerçekten ‘Sportif’ bir amaç için mi yapılıyor yoksa yeni bir ‘Oyun’ mu tezgahlanıyor! Tüyler ürpertici iddialar var.