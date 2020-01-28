Eric Gordon 50 sayıyla kariyer rekorunu kırdı

NBA'e 6 maçla devam edildi. Rockets, all-star oyuncuları James Harden ve Russell Westbrook'tan yoksun sahaya çıktığı Jazz deplasmanından 126-117 galip ayrıldı.
Rockets'ı galibiyete, 50 sayıyla kariyer rekorunu kıran Eric Gordon taşıdı. Danuel House 21 sayı, 11 ribaunt, Austin Rivers 21 sayıyla mücadele etti.
Jazz'da Donovan Mitchell'ın 36, Bojan Bogdanovic'in 30 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.
- Cavaliers yenilgi serisini sonlandırdı
Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Detroit Pistons'ı 115-100 yenerek 7 karşılaşma sonra kazandı.
Cavaliers'ta Collin Sexton 23 sayı, 5 asist, Kevin Love 20 sayı, 7 ribaunt ve Tristan Thompson 17 sayı, 11 ribauntla oynadı. Cedi Osman ise 7 sayı, 5 ribaunt, 4 asistlik katkıda bulundu.
- Sonuçlar
Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 100-115
Miami Heat-Orlando Magic: 113-92
Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 129-133 (uzatmada)
Chicago Bulls-San Antonio Spurs: 110-109
Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 97-107
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