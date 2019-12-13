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  3. Eric Abidal, Galatasaray'a önerildi ama kabul edilmedi!

Eric Abidal, Galatasaray'a önerildi ama kabul edilmedi!

Eric Abidal, Galatasaray'a önerildi ama kabul edilmedi!

Şu anda Barcelona'da teknik sekreterlik görevi yapan Abidal'in menajer vasıtasıyla sportif direktörlük için sarı-kırmızılı kulübe önerildiği belirtildi.

Son iki sezonu şampiyon tamamlasa da bu sezona kötü başlayan, Avrupa'da erken havlu atan ve Süper Lig'de beklentilerin uzağında kalan Galatasaray'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı. Sarı-kırmızılıların, Fatih Terim'in arkadaşı olan Ariedo Braida'ya futbol direktörlüğü için teklif yaptığı iddia edilirken Galatasaray'ın böyle bir tasarrufunun olmadığı öğrenildi.

Galatasaray, daha önce Milan ve Barcelona gibi kulüplerde görev yapan 73 yaşındaki futbol adamıyla temas kurmazken menajerler sarı-kırmızılı kulübe Eric Abidal'i önerdi.

Barcelona'da Robert Fernandez'in yerine 18 Temmuz 2018'de A Takımın teknik sekreterlik görevine getirilen futbol adamının, Galatasaray'a sportif direktör olarak önerildiği öğrenildi.

(Habertürk)


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