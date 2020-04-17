Erhan Türk: Ülkemizin büyüklüğünü gördük

Washington Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Türk: “Ülkemizin ne kadar büyük olduğunu gördük. Bu kötü günleri hep birlikte atlatacağız.”

AKŞAM



WASHİNGTON Fenerbahçeliler Derneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına katkıda bulundu. Dernek ayrıca Ahbap Derneği ve Türkiye’de ihtiyaç sahibi bazı ailelere de yardım ederek büyük alkış topladı. Dernek Başkanı Erhan Türk, Türkiye’nin salgınla mücadelesini övdü, şu ifadeleri kullandı:

“İnşallah hem devlet hem millet olarak yaşadığımız bu kötü günleri hep birlikte atlatacağız. Devir bir olma devri ve hep beraber daha güzel ve daha güçlüyüz. Başta Sağlık Bakanımız olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarınıza minnettarız. Amerika’da sağlık konusunda bir açık var. Bu olayda da ülkemizin ne kadar büyük bir ülke olduğunu gördük. Umarım yakın zamanda her şey normale dönecek. Bu kötü günlerde hep birlikte olalım ve evimizde kalalım”