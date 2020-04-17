Erhan Türk: Ülkemizin büyüklüğünü gördük

AKŞAM
WASHİNGTON Fenerbahçeliler Derneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına katkıda bulundu. Dernek ayrıca Ahbap Derneği ve Türkiye’de ihtiyaç sahibi bazı ailelere de yardım ederek büyük alkış topladı. Dernek Başkanı Erhan Türk, Türkiye’nin salgınla mücadelesini övdü, şu ifadeleri kullandı:
“İnşallah hem devlet hem millet olarak yaşadığımız bu kötü günleri hep birlikte atlatacağız. Devir bir olma devri ve hep beraber daha güzel ve daha güçlüyüz. Başta Sağlık Bakanımız olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarınıza minnettarız. Amerika’da sağlık konusunda bir açık var. Bu olayda da ülkemizin ne kadar büyük bir ülke olduğunu gördük. Umarım yakın zamanda her şey normale dönecek. Bu kötü günlerde hep birlikte olalım ve evimizde kalalım”
Karantina günlerinde yazarımız Engin Verel, Kanarya'nın unutulmaz yıldızı Cemil Turan'la anıları canlandırdı. Kral Cemil, bugün ‘Çubuklu'yu giyenlere öğüt verdi, o duyguyu yaşamalarını istedi.
Kaptan Emre Belözoğlu'nun 385 bin TL ile başı çektiği bağış kampanyasına, Sarı-Lacivertli futbolcular tam 2 milyon 391 bin 500 liralık destek verdi. Fenerbahçeli yöneticiler de bu miktarı 5 milyon TL'ye tamamladı.
SARI-KIRMIZILI takımdan senelik 5 milyon euro garanti maaş ve 2 milyon euro opsiyon hakkı bulunan Falcao'nun ücretinde 1.5 milyon dolarlık indirim yapılmıştı.
Scout ekibi tarafından önerilen ve Fatih Terim'den tam not alan 23 yaşındaki Portekizli sağ bek Aurelio Buta'nın, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mariano'nun yerine transfer edilmesi planlanıyor.
İRAN basını, Milli Takım Teknik Direktörü Marc Wilmots'la Fenerbahçe arasında transfer görüşmeleri yapıldığını duyurdu.
THE Sun'ın haberine göre; İskoç ekipleri Celtic ve Rangers, Trabzonsporlu Ekuban'ı transfer etmek istiyor.
Beşiktaş'ın indirim isteğine henüz bir yanıt vermeyen Domagoj Vida'nın yeniden Marsilya'nın gündemine geldiği iddia edildi. 30 yaşındaki stoperi West Bromwich de istiyor.