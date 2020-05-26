Ergin Ataman'ı eleştirmişti... Micic'ten yeni açıklama geldi

Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Vasilije Micic, dün Sırp gazetesinde EuroLeague'in iptaline ilişkin yayımlanan röportajındaki durumun çok farklı noktalara ulaştığını söyledi.

Kulübün resmi internet sitesinden açıklama yapan Micic, dün başantrenör Ergin Ataman ile ilgili söylediği iddia edilen, "Bizim oynamak istemememize koç yönetimi sıcak bakmadı" sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Micic, koç Ataman ile arasında çok iyi bir ilişki olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: "Sırp gazetesinde yayınlanan yazıdaki durum çok farklı boyutlara ulaştı, bu yüzden tüm söylentileri durdurmanın en iyi yolunun benim doğrudan açıklama yapmam olduğunu hissediyorum. İlk olarak ifade etmeliyim ki, bu sözleri hiç söylemedim.

"HİÇBİR ANLAŞMAZLIĞIMIZ YOK"

Başantrenörümüz Ergin Ataman ile benim aramda hiçbir anlaşmazlık bulunmamaktadır. Üstelik çok iyi bir ilişkimiz var. Son olarak çevirmenler ve medya arasındaki iletişimsizlik sebebiyle Ergin Ataman ve benimle ilgili çıkan haberlerin yanlış olduğunu bir kez daha belirtmek isterim."