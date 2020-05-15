Ergin Ataman'dan TBF'nin aldığı karara eleştiri

Koronavirüs salgını nedeniyle her ülkede farklı sporlarla ilgili kararlar alınmaya başlandığına dikkat çeken Ataman, şu ifadeleri kullandı: "Dünyada yaşanan COVID-19 salgını sonrasında birçok ülkede, farklı spor dallarına ilişkin kararlar alınmaya başlandı. Almanya, İspanya ve İsrail basketbol ligleri sezonları tamamlamak için ileriye dönük oynatma planlarını, gelişmeleri tekrar gözden geçirerek gerekirse revize etme şartıyla açıkladı. TBF’nin ülkemizde ligleri oynatmama ve beyaz sezon ilan etme kararını; bir plan üzerinde çalışılmadan acele alınmış bir karar olarak görüyorum. Bu noktada eleştirimin temeli, liglerin oynanmaması değil, bilakis herhangi bir stratejik planlama üzerinde çalışılmadan, süreç yönetiminin yapılmamış olmasınadır.
SIKINTI YARATIR
TBF, Avrupa’daki bazı örnekler gibi ligleri tamamlamak için bir takvim açıklayabilir, o tarih yaklaştığında oluşan şartlara göre bunu tekrar gözden geçirebilirdi. Sezon boyunca yatırım yapan, hep daha iyi olmak için çabalayan kulüplerin, sezon ortasında yatırımı kesmiş olan kulüplerle aynı beyaz sayfada değerlendirilmesinin Türk basketbolu ve lig organizasyonunun geleceği açısından sıkıntı yaratacağını düşünmekteyim. Yine aynı dönemde EuroLeague organizasyonunun; insan sağlığını en üst noktada koruyan protokoller ve organizasyona talip ülkelerin devlet güvenceleriyle ve önceden detaylı çalışılmış bir plan dahilinde, ligin geri kalanını 4-26 Temmuz tarihlerinde oynatabileceğine inancım tamdır. İnsan sağlığının her türlü sportif sonuçtan daha önemli olduğunun altını bir kez daha çizerek; bu dönemde pandemiyi yenmek ve yarattığı olumsuz havayı azaltmak noktasında geri adım atmadan, gerekli tedbirleri alarak hayatın akışını sürdürmek için çalışmalarımıza her alanda tedbirle ve özgüvenle devam etmemiz gerektiği düşüncesindeyim."
Türk futbolunun yıldız isimlerinden Arda Turan, gençlere mesaj gönderdi. Okyanus Kolejleri'nin Instagram üzerinden gerçekleştirdiği Gençlik Söyleşileri'ne konuk olan Arda Turan, bir öğrencinin "Kendinizi nasıl tanımlarsınız" sorusuna, "Ülkesine hizmet etmek isteyen, mesleğini en iyi şekilde icra etmek isteyen, hayatında birçok hatası olan ama hiçbir şeyi kötü bir niyetle yapmayan bir ağabeyiniz" yanıtını verdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunuyor...
Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığına getirileceği yönünde hakkında haberler çıkan ve Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş'ın istifasının ardından yeniden gündem olan Albert Riera açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Beko'nun bütçede indirime gideceği haberleri Avrupa basınını bir süredir meşgul ediyordu. İspanyollardan sonra Yunan ve İtalyan basını da Sarı-Lacivertlilerin gelecek sezon yüzde 50'lik bütçe indirimine gideceğini iddia etti. Haber detayında bu indirim sonucu Zeljko Obradovic, Luigi Datome ve Kostas Sloukas ile yolların ayrılacağı öne sürüldü.
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan ve bu doğrultuda ofansif orta saha arayan Galatasaray, Mohammed Kudus transferini oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle askıya aldı. Bu bölgeye uygun maliyetli bir oyuncu kazandırmak isteyen sarı-kırmızılılar, daha önce de gündeme gelen Evander'in transferi için harekete geçti.
Geçtiğimiz hafta 10 saat süren başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Ümraniye'de 100 kişiye yapılan testin sonuçları şok etkisi yaptı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de aralarında yer aldığı 8 kişinin test sonucunun pozitif olduğu açıklandı. Burak Yılmaz'ın arabasının fotoğrafı ise kafaları karıştırdı.