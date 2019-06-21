Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8226
  • 6,6261
  • 261.965
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Ergin Ataman'dan dikkat çeken tepki

Ergin Ataman'dan dikkat çeken tepki

Ergin Ataman'dan dikkat çeken tepki

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 7. maçında Fenerbahçe Beko'yu 89-74 yenerek 4-3 öne geçen Anadolu Efes, 9 yıl sonra şampiyon oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibini özellikle kısa oyuncularının etkili performansıyla 15 sayı farklı yenen lacivert-beyazlılar, şampiyonluğa uzandı.

Son şampiyonluğunu o zamanki adıyla Efes Pilsen olarak 2008-2009 sezonunda alan lacivert-beyazlılar, 9 sezon sonra mutlu sona ulaştı.

Anadolu Efes'in 14. zaferi

Anadolu Efes, tarihindeki 14. şampiyonluğunu elde etti.

Ligin 53. sezonunda 14. zaferini yaşayan Anadolu Efes, rekoru da elinde bulunduruyor.

Ataman, 4. şampiyonluğu elde etti

Anadolu Efes'in tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman, kariyerindeki 4. lig şampiyonluğunu kazandı.

Anadolu Efes'in başında 2008-2009'dan sonra 2018-2019'da da şampiyonluk elde eden Ataman, Beşiktaş'la 2011-2012, Galatasaray'la da 2012-2013 sezonlarında zirveye çıkmıştı.

Ergin Ataman yerinden kalkmadı, şampiyonluğu kutlamadı

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma oynanırken takımını yönetmek için ayağa kalkmadı ve maç sonunda sevinmeden içeri gitti.

Ataman, hakeme birkaç itirazı ve molalar dışında ayağa hiç kalkmayarak sandalyesinde oturdu.

Maçın bitiş düdüğüyle Ergin Ataman, şampiyonluğu kutlamayarak soyunma odasına gitti.

Kupa seramonisi için salona tekrar çıkan Ataman, sadece ailesinin tebriğini kabul etti.

Larkin'den rekor performans

Anadolu Efes'in ABD'li yıldızı Shane Larkin, sezon genelindeki müthiş performansını finale de yansıttı.

Karşılaşmayı 38 sayıyla tamamlayan Larkin, lacivert-beyazlı takımdaki kariyerinde en yüksek sayısına ulaştı.

Larkin, performansıyla tribünlerin de büyük alkışını aldı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Şener - Cenk Küpeli çiftinin nikahından ilk fotoğraflar ortaya çıktı
'Eşime teklif gelmiyor' diyen Pınar Altuğ için ilginç yorum
Yapım şirketi açıkladı: Demet Özdemir artık 'güldürmeyecek'
Güzel oyuncunun o görüntüleri şaşırttı
Merve Boluğur ile Yağmur Tanrısevsin arasındaki dostluk bitti

Hırsızdan pişkin cevap: Çalıyorum, ne yapacaksın

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko