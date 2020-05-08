Ergin Ataman: Ligin sonlandırılacağına dair söylentiler duyuyoruz, biz oynanmasından yanayız

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen liglerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sonuçların sahada belirlenmesi gerektiğini ifade eden Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, "TBL'nin oynanmadan sonlandırılacağı söylentisini duyuyoruz. Buna ilişkin olarak bugün açıklama yapılacağı söyleniyor. Ben sonuçların sahada belirlenmesinden yanayım" dedi.

Lig lideri olmalarına rağmen ligin tescili için başvuru yapmadıklarını ifade eden Ataman, "TBL ve EuroLeague'de lideriz. Liglerin oynanmaması ve şampiyonluk tescili için hiç başvurmadık. Emeğimizin karşılığını sahada almak istiyoruz. Bu yılın şampiyonları sağlık çalışanları, doktorlar, hemşirelerdir" şeklinde konuştu.

Maçların oynanması durumunda da alınan kararın hakkaniyetli olması gerektiğinin altını çizen Ataman, "Maçların oynanmaması durumunda, sezon boyunca verilen emeğin karşılığının hakkaniyetli bir şekilde verilmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.