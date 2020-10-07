Ergin Ataman: 'Kazanmak için az top kaybı yapmalı ve kontrollü hücum etmeliyiz'

THY Euroleague ikinci hafta maçında yarın Fenerbahçe Beko’yu konuk edecek olan Anadolu Efes’te Başantrenör Ergin Ataman karşılaşma ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerde kadronun yeni olmasına rağmen rollerin belirlemiş olduğunu söyleyen Ataman, "Özellikle Nando de Colo ve Lorenzo Brown ile hücuma yön veriyorlar. Oyunlarında çok farklı hücum çeşitliliği var. Maçı kazanmak için az top kaybı yapmamız, kontrollü hücum etmemiz ve hızlı hücum şansı vermememiz gerekiyor. Henüz istediğimiz tempoyu bulamamış olsak da mücadele ile kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
Deneyimli oyuncu Bryant Dunston ise, Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmanın önemine değinerek, "Geçtiğimiz hafta takım olarak iyi oynayamadığımız bir maçı kaybettik. O maçta yaptığımız hataları düzeltmeliyiz. Rakibimize karşı oynadığımız maçlarda her zaman fiziksellik ve sertlik ön plana çıkıyor. Bundan dolayı böyle bir mücadeleye hazır olmalıyız. Sezonun henüz başında olmamıza rağmen çok önemli bir maç olacak" şeklinde konuştu.
Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı 16 futbolcunun geçtiğimiz sezonki istatistikleri parmak ısırttı. Sarı-Lacivertlilerin yeni yıldızları, geride bıraktığımız sezonda toplam 127 gol, 65 asist yaparak 192 gole direkt katkı sağladı.
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