Ergin Ataman: 'Karakter gösterdik ve müthiş bir maç çıkardık'

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Rusya'da Khimki'yi 105-77 mağlup ettikleri maçı değerlendirdi.

Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, Khimki galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Deneyimli koç açıklamasında; "Ortaya çok iyi bir karakter koyduk. Bayern Münih'e kötü bir maç kaybettik ama karakter gösterdik, güç gösterdik. Müthiş bir maç çıkardık." dedi.

