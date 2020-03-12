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aksam.com.tr
  • 12 Mart 2020 Perşembe 14:00
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  • 12 Mart 2020 Perşembe 14:00

Ergin Ataman: 'İnsan sağlığı her şeyden daha değerlidir'

Ergin Ataman: 'İnsan sağlığı her şeyden daha değerlidir'

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Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, insan sağlığının her şeyden üstün olduğunu ve bu yüzden alınacak bütün kararları desteklediğini kaydetti.

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, insan sağlığının her şeyden üstün olduğunu ve bu yüzden alınacak bütün kararları desteklediğini söyledi.

Ergin Ataman, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Avrupa Ligi yönetiminin maçları ertelemek için kulüplerle değerlendirme yaptığının hatırlatılması üzerine, "İnsan sağlığının dünya üzerindeki tüm yarışmalardan, kazanılabilecek tüm başarılardan daha değerli olduğuna inanıyoruz. Bu konuda gerek Avrupa spor otoritelerinin gerekse Gençlik ve Spor Bakanlığımızın alacağı tüm kararları destekliyorum." ifadelerini kullandı.

THY Avrupa Ligi'nde bugün İspanya ekibi Valencia'yla karşılaşacak Anadolu Efes'in maçı ve bütün karşılaşmaların Avrupa Ligi yönetimi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenmesi bekleniyor. Avrupa Liginin yönetimi gün içinde konuyla ilgili açıklama yapacağını duyurdu.

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