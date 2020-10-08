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  • 08 Ekim 2020 Perşembe 23:23
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Ergin Ataman: İkinci çeyrekte maçı bıraktık

Ergin Ataman: İkinci çeyrekte maçı bıraktık

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Basketbol THY Avrupa Ligi 2. hafta maçında Fenerbahçe Beko'ya 80-71 mağlup olan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmada beklentilerinin altında kaldıklarını vurguladı.

İlk çeyreğe iyi başladıklarının altını çizen Ataman, "İkinci çeyrekte maçı bıraktık. Rakip takım üst üste sayılar bularak seri yakaladı. Maçta üçüncü ve dördüncü periyotta ise garip bir basketbol oynandı. Çok kötü bir basketbol oynadık. Son çeyrekte maçı kazanma şansımız olduğu halde geri gelemedik. Bireysel performanslar açısından değerlendirecek olursam Simon ve Moerman haricinde çok kötü oynadık." değerlendirmesinde bulundu.

Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve şu an ülkesinde rehabilitasyon sürecini devam ettiren ABD asıllı Türk basketbolcu Shane Larkin ile ilgili ise Ataman, "Larkin'in tedavisi sonuçlanmak üzere. 25 Ekim'de gelecek. 30 Ekim'de Olympiakos ile yapacağımız maçta oynatmayı planlıyoruz. Gelen haber bu şekilde." diyerek sözlerini tamamladı.

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Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe ile ilgili yaptığı açıklamanın çarpıtıldığını dile getirerek, "Ülke gündemini, içinde bulunduğumuz bu zor günlerde, bu şekilde meşgul etmekten üzüntü duyuyorum. Bu tarz asılsız ve provokatif haberleri yapanların, Türk sporunun ve spor basınının değerine bilinçli olarak çok büyük zarar verdiğini söylemek durumundayım" ifadelerini kullandı.

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