Ergin Ataman: 'Fatih Terim'in sözlerine imzamı atarım'

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in maçların oynanmasına tepki gösterdiği sözleriin ardından kendisinin de aynı düşüncede olduğunu söyledi.
Beyaz TV'ye konuşan Ataman, "Fatih Hocanın sözlerini izledim, hocam ne diyorsa, aynısını söylüyorum. Her söylediğinin altına imza atıyorum." ifadelerini kullandı.
Kısa süre içinde seçime gitme kararı alan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yönetimde önemli bazı değişiklikler yapacak. Bu hafta içinde camianınönde gelen isimleriyle bir dizi görüşmeler yapılacak. Ali Koç'un karşısına aday çıkma durumu ise belirsizliğini koruyor.
Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbi maçta sakatlık geçiren ancak oyuna devam eden Ömer Bayram'ın ameliyat olacağı açıklandı.
Erman Toroğlu, Trabzonspor - Başakşehir maçında verilmediğini düşündüğü penaltı için "Trabzonspor'a operasyon yapılıyor" dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray ile oynadıkları ve 0-0 sona eren derbi sonrası tüm dünyayı sarsan koronavirüsle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Yalçın'ın röportaj sırasında öksürmesi ise sosyal medyaya damgasını vurdu!
TRT Spor spikeri Ersin Düzen, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in derbi sonrası yaptığı açıklamaları eleştirdi.
Konyaspor deplasmanındaki yenilgiyle krize devam eden Fenerbahçe'yi yeni bir sorun bekliyor.
Galatasaray Futbol A Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar, Rıdvan Dilmen'e tepki gösterdi.