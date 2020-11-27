Ergin Ataman: 'Basketbol sadece EuroLeague değil'

Kızılyıldız deplasmanına eksik bir kadroyla gitmesine rağmen, 75-64'lük galibiyete uzanan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman maç sonrası görüşlerini açıkladı.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Sırbistan deplasmanındaki galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

Ergin Ataman'ın maç sonu yorumları:

"Takımımın bu akşamki oyunundan çok memnunum, oyuncularımız ile gurur duyuyorum. Dört as oyuncumuz olmadığı, ki ikisi pota altında oynayan Pleiss ve Dunston ve Micic ile Beaubois'in olmadığı bir akşamda alışkın olduğumuz basketbolu oynadık. Son iki senedir oynadığımız basketbolu sahaya yansıttık. Sahada kimin olduğunun çok önemi yoktu, benchten de çok iyi bir katkı aldık. Buğrahan ve Doğuş çok iyi oynadılar. Mükemmel bir üçüncü çeyrek oynadık. Sonuçta da harika bir galibiyet aldık. Bizim için çok zor bir haftaydı. Sakatlıklar, bazı oyuncularımızı ve asistanımı etkileyen Covid-19 sorunu ve milli takım maçları sebebiyle kampta olan oyuncularımız sebebiyle hafta boyunca antrenman yapamadık.

Türkiye Basketbol Federasyonu'na da teşekkür etmek istiyorum. Oyuncularımız için bir günlük izin verdiler, bu sayede bu akşam sahaya çıkabildiler. Yarın milli maça çıkacaklar. FIBA ve Euroleague'in bu soruna bir çözüm bulması gerekiyor, çünkü bu oyuncular Milli Takımlarında oynamak istiyorlar. Türkiye ve Sırbistan için milli takım son derece duygusal bir konu. Oyuncularımız bu akşam oynamak zorunda, yarın ve Pazar günü de sahaya çıkacaklar. Çift maç haftalarını arttırarak belki oyuncuların milli takımlarda oynaması kolaylaştırılabilir. Umuyorum ki bu soruna bu yaz bir çözüm bulunacak, çünkü basketbol sadece Euroleague değil, milli takımlar da çok önemli."