Eren Derdiyok'un kadroya alınmama sebebi belli oldu

Galatasaray'da MR'ı temiz çıkıp da ağrıları devam eden futbolculara Eren Derdiyok da eklendi. Golcü futbolcunun bu durumu teknik direktör Fatih Terim'i kızdırdı.

Bu konuda ilk örnek Tolga Ciğerci idi. Sarı-kırmızılılar, basına kapalı yapılan antrenmanları medyaya sunarken, "Ağrılarını öne sürerek idmanda yer almadı" ifadesiyle Tolga'nın üzerini çizmişti.

Buna benzer bir durum da Serdar Aziz'de yaşandı. Sağlık ekibinin sağlam raporuna rağmen başarılı savunmacı ağrıları bulunduğunu ifade etti. Bu duruma kızan Terim de milli stoperi kadro dışı bıraktı.

Son olarak Portekiz'e götürülen Eren Derdiyok, sol üst adalesindeki ezilme sonrasında MR'a girdi, temiz çıktı. Önceki günkü çalışmaya da özel bir taytla çıkan Eren, yine ağrılarından şikayet edince Terim tarafından kadro dışı bırakıldı. Sarı-kırmızılıların teknik patronu, Eren'in yokluğunda Sinan Gümüş'ü forvette oynatırken, üç hücumcuyla gol aradı.

(Milliyet)