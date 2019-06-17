Eren Derdiyok, Yeni Malatyaspor'a imza atmak üzere

Malatyaspor'da transfer çalışmaları devam ederken Eren Derdiyok ile görüşmelerin başladığı öğrenildi. Sergen Yalçın yönetiminde gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadele edecek olan Malatyaspor, bonservisi elinde olan Eren Derdiyok'u renklerine bağlamak istiyor. Oyuncuyla görüşmelerin devam ettiği ve belirli bir aşamaya gelindiği öğrenildi.

(Futbol Arena)