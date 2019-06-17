Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8686
  • 6,5972
  • 252.772
  • 92.249
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Eren Derdiyok, Yeni Malatyaspor'a imza atmak üzere

Eren Derdiyok, Yeni Malatyaspor'a imza atmak üzere

Eren Derdiyok, Yeni Malatyaspor'a imza atmak üzere

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Eren Derdiyok'un Malatyaspor ile görüşmelere başladığı ifade edildi.

Malatyaspor'da transfer çalışmaları devam ederken Eren Derdiyok ile görüşmelerin başladığı öğrenildi. Sergen Yalçın yönetiminde gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadele edecek olan Malatyaspor, bonservisi elinde olan Eren Derdiyok'u renklerine bağlamak istiyor. Oyuncuyla görüşmelerin devam ettiği ve belirli bir aşamaya gelindiği öğrenildi. 

(Futbol Arena)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Gökhan Töre ile Esra Bilgiç'ten beklenmedik haber
Evlilik sorusuna şaşırtan yanıt
Dedesi de uyarmış: Oyuncularla eğlenilir, evlenmez
Yılmaz Erdoğan babasının fotoğrafını paylaşınca...
Kenan Doğulu'dan boşanma sorusuna dikkat çeken yanıt
<p>AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP’nin İstanbul Büyükşehir

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu´nun Ortak Yayın Öncesi İlk Karşılaşma Anı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bursa'da kan donduran görüntü

Van'da hayran bırakan dolunay