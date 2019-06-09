Eren Derdiyok oynamak istediği takımı açıkladı! Araya aracı bile koydu

Süper Lig'de transfer sezonu dün resmen başladı.

30 Ağustos'a kadar sürecek olan yaz dönemi transferinde Göztepe'yi oldukça hareketli günler bekliyor.

İç transferde en az 10 futbolcusuyla yollarını ayırmayı planlayan ve önümüzdeki sezon sıkıntısız bir sezon geçirmek isteyen sarıkırmızılılar dış transferde ince eleyip sık dokumak zorunda.

YILDIZ AKINI

Ekonomik anlamda oyuncularıyla sıkıntı yaşamayan ve İzmir gibi bir coğrafyada faaliyet veren bir kulüp olması nedeniyle futbolcular sarı-kırmızılı ekipte oynamak için can atıyor. Süper Lig'deki birçok takımın futbolcuları menajerler aracılığıyla yönetimle görüşerek Göztepe'ye transfer olmak için haber gönderiyorlar. Bu isimler arasında Süper Lig'den düşen Akhisarsporlu oyuncuların sayısı oldukça fazla. Abdoul Sissoko, Serginho, Mustafa Yumlu ve Jeremy Bokila Göztepe'de oynayabileceklerini bildirdi. Erzurum'dan Leo Schwechlen de eski takımı Göztepe'de oynamak istediğini açıkladı. Başkan Mehmet Sepil ve Tamer Tuna ile Bodrum'da görüşen Beşiktaşlı Gökhan Töre de Göztepe'ye gelmek istediklerini beyan etti.

ARACI YASİN

Bir dönem Beşiktaş'ta oynadıktan sonra Göztepe'de forma giyen ve geçen sezon başında Başakşehir'de görev yapan Demba Ba da İzmir ekibine gelmek istediğini bildirdi.

Asıl bomba Eren Derdiyok'ta yaşandı. Basel ile anlaşamayan Eren Derdiyok, eski takım arkadaşı Yasin Öztekin aracılığıyla Göztepe'de görev yapabileceğini bildirdi. G.Birliği'nden Ahmet Oğuz İzmir'de Göztepe forması giymeyi çok istediğini açıklamıştı.

ATINÇ İÇİN YEŞİL IŞIK

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle birçok futbolcusundan yararlanamayan Göz-Göz, Kadu, Traore, Grillo ve Hakan Çinemre'den beklenen performansı elde edemedi. Savunmada yaşanan sıkıntılar nedeniyle çok gol yiyen Göztepe, yeni sezon için transferlere savunmaya ağırlık verecek. Leipzig ile sözleşmesi biten Atınç Nukan, Tamer Tuna ile görüşüp "Hocam istersen gelirim" mesajı verdi.

YASİN İÇİN TAKAS VE PARA ÖNERİSİ

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı takımın kanat rotasyonuna tecrübe katacağını düşündüğü Yasin'in adını yönetime verdi. Siyahbeyazlı ekibin kurmayları Yasin için Göztepe'ye Kanadalı golcü Cyle Larin ve bir miktar para önerdi. 26 Süper Lig maçında 8 kez ağları sarsan, 2 de asist yapan Yasin'in Göztepe ile 1 yıllık sözleşmesi var.

NABİL GHİLAS YİNE SORUN YARATACAK

Göztepe'nin iki sezondur göndermek istediği ancak bir türlü sonuca ulaşamadığı Nabil Ghilas ile başı dertte. Sarı-kırmızılı ekibin küme düşen Gaziantepspor'dan transfer ettiği Ghilas kendisine kulüp bulamazken garanti parasının tamamını almak için çaba sarf ediyor. Yönetim ayrıca Arjantin'den transfer edilen ancak koca sezon tek bir maç bile oynamayan Grillo ile de vedalaşmak istiyor. 2020 yılı sonuna kadar sözleşmesi olan Grillo'nun da ayrılığa sıcak bakmadığı öğrenildi.

TARAFTARDAN SEFERBERLİK

Göztepe'de taraftarlar, geleneksel hale gelen 14 Haziran kutlamalarına hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekibin 94. kuruluş yıl dönümünde kutlamaları Güzelyalı sahilinde saat 19.25'de başlayacak.

Etkinlikler kapsamında sahil boyunca canlı DJ performansı ve ışık şovları geceyi renklendirecek.

Susuzdede Parkı'na kurulacak dijital saat ile geri sayım yapılacak ve saatler tam 22.00'yi gösterdiği anda tüm meşaleler ve havai fişekler İzmir körfezini aydınlatacak.

Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan bu seneki kutlamaların daha da görkemli olması için seferberlik başlatırken çeşitli sürprizlerin olacağı belirtiliyor.

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(Yeni Asır)