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'Erdoğan'dan rahatsız oldular'

'Erdoğan'dan rahatsız oldular'

Trabzonspor’un genç futbolcusu Doğan Erdoğan, Avusturya’da soyadı sebebiyle başından geçen ilginç bir olayı anlattı.

AKŞAM

Trabzonspor’un genç futbolcusu Doğan Erdoğan, “Avusturya’da Lask Linz takımında oynuyordum. Benim soyadım Erdoğan. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın soyadı ile aynı. Bu yüzden benim kapıda bulunan zilden soyadım sökülmüştü. Onun dışında yüz yüze bir şey yaşamadım. Cesaret edemediler belki de. Bunlar normal Avusturya’da ya da Almanya’da” diye konuştu.

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