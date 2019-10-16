'Erdoğan'dan rahatsız oldular'

AKŞAM

Trabzonspor’un genç futbolcusu Doğan Erdoğan, “Avusturya’da Lask Linz takımında oynuyordum. Benim soyadım Erdoğan. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın soyadı ile aynı. Bu yüzden benim kapıda bulunan zilden soyadım sökülmüştü. Onun dışında yüz yüze bir şey yaşamadım. Cesaret edemediler belki de. Bunlar normal Avusturya’da ya da Almanya’da” diye konuştu.