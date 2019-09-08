Erdoğan'a sevgi seli

AKŞAM

Erdoğan’ı protokol tribünü girişinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve diğer yetkililer karşıladı. Erdoğan, mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile protokol tribününden izledi. Başkan’a tribünlerden sevgi gösterileri yapıldı. Atılan golden sonra derin bir ‘Oh’ çekti. Bu arada araları gergin olan G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ve TFF Başkanı Nihat Özdemir de yan yana geldi.