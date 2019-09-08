Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7159
  • 6,3247
  • 277.474
  • 98987.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Erdoğan'a sevgi seli

Erdoğan'a sevgi seli

Erdoğan'a sevgi seli

Takım’ın, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda Andorra ile oynadığı karşılaşma için Vodafone Park’taki yerini aldı.

AKŞAM

Erdoğan’ı protokol tribünü girişinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve diğer yetkililer karşıladı. Erdoğan, mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile protokol tribününden izledi. Başkan’a tribünlerden sevgi gösterileri yapıldı. Atılan golden sonra derin bir ‘Oh’ çekti. Bu arada araları gergin olan G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ve TFF Başkanı Nihat Özdemir de yan yana geldi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Serenay Sarıkaya'dan hayranlarına sürpriz!
21 Aralık'ta asker yolcusu 
Mustafa Keser sahnede gaf yaptı
Eylülde aşk başkadır
Tuba Büyüküstün'den Umut Evirgen açıklaması
<p>Kars´ın Kağızman ilçesinde, yörenin tescilli ürünlerinden ´uzun elmalar´da olgunlaşma sürecinde y

Ay Yıldızlı ´Uzun Elmalar´ İlgi Görüyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Alanya'daki kazılarda bulundu... Böylesi hiç görülmedi

iPhone 11 ne zaman çıkacak? Özellikleri neler?