Erdoğan Yeşilyurt: İmza kararını ailemle verdim

Erdoğan, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, Sivasspor ile sözleşmesini dün 5 yıl uzattığını anımsattı.
Sözleşmenin kendisi ve kulübüne hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Ailece bu kararı verdik ve Sivasspor'umuza 5 senelik imza attım. İnşallah 5 sene boyunca istediğimiz hedeflere ulaşırız." ifadelerini kullandı.
Yurt içinden ve yurt dışından gelen teklifler olduğunu, her zaman Sivas'a sıcak baktığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:
"Demir Grup Sivasspor'un ne kadar büyük bir kulüp olduğunu bütün röportajlarımda her zaman dile getiriyorum. Söylemlerimi gerçekleştirerek 5 yıl imza attım. İnşallah iki taraf için de hayırlı olur. Çok fazla konuşmadık, hemen oturduk ve anlaştık. Kulüp Başkanımız Mecnun Otyakmaz'a, Başkan Vekilimiz Erdal Sarılar'a ve teknik direktörümüz Rıza Çalımbay'a teşekkür ediyorum. İnşallah ben de Rıza hocam da uzun yıllar Sivasspor'umuza hizmet ederiz ve istediğimiz hedeflere ulaşırız."
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında liglere verilen aranın ardından maçlarda taraftarlardan uzak kalacaklarını anımsatan Erdoğan, "Normalde taraftarlarımıza, ‘Bu maçta stadyuma gelin ve bizi destekleyin.’ dememiz lazımdı ama maalesef olmuyor. Taraftarlarımız maçlarımızı televizyondan izleyerek bizi desteklesin. Biz de sahada elimizden geleni yapacağız. Buna emin olsunlar, inşallah istediğimiz galibiyete de ulaşırız." açıklamasında bulundu.
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