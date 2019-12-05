Erdoğan Kaya: Beşiktaş'ta kalıcı olmak istiyorum

Çok mutlu olduğunu belirten genç isim, "İlk maçında ilk golümü attığım için mutluyum. Hocama şans verdiği için teşekkür ediyorum. 11'de olduğumu duyduğumda çok mutlu oldum. Maça çıktığımda çok heyecanlıydım ama 1-2 pas verince heyecanım gitti, biraz daha sakinleştim. İlk hedefim Beşiktaş'ta oynamak, inşallah kısa sürede formayı alırım" dedi.