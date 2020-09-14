Erdem Canpolat, Kasımpaşa'da

Kulüpten yapılan açıklamada, "Schalke 04 takımının 19 yaşındaki kalecisi Erdem Canpolat, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde sportif direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri yer aldı.
Fransız ekibi Olimpik Marsilya, Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Neymar tarafından ırkçılıkla suçlanan İspanyol futbolcusu Alvaro Gonzalez'e sahip çıktı.
Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Olympique Marsilyalı Alvaro Gonzalez'in ırkçı sözlerine maruz kaldığını iddia eden Brezilyalı futbolcusu Neymar'a destek verdi.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Macar kaleci Balazs Megyeri'yi transfer etti.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson bugün düzenlenen antrenmana katılmadı. Tecrübeli futbolcunun, sarı-lacivertli kulüple yollarını ayırması bekleniyor.
Beşiktaş'ın Süper Lig'de Trabzonspor ile yaptığı maçta yaşadığı ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Oğuzhan Özyakup'un adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildi.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, Lucas Biglia'yı transfer ettiğini açıkladı.