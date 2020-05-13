Erdal Torunoğulları'ndan Gökhan Gönül'e Fenerbahçe sorgusu

Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, ‘Fenerbahçeli Gökhan olarak futbolu bırakmak istiyorum' dediği iddia edilen Gökhan Gönül ile görüştü. Tecrübeli sağ beke, ‘Çıkan haberler doğru mu?' diye soran Torunoğulları, Gökhan Gönül'den ‘Bu haberler nereden çıkıyor ben de bilmiyorum. Hiçbir kulüple görüşmem olmadı' cevabını aldı.

Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, bir süredir tekrar Fenerbahçe'ye döneceği iddia edilen hatta "Fenerbahçeli Gökhan olarak futbolu bırakmak istiyorum" dediği şeklinde haberler yapılan Gökhan Gönül'le görüştü.



"HİÇBİR KULÜPLE GÖRÜŞMEDİM"

Torunoğulları'nın telefonda yapılan konuşmada "Prensip olarak anlaştık sanıyordum. Çıkan sözlerin bir gerçeklik payı var mı?" diye sorduğu bildirilirken, tecrübeli futbolcunun cevabı ise net oldu.

Gökhan Gönül'ün "Bende bir sorun yok abi. Bu haberler nereden çıkıyor ben de bilmiyorum. Hiçbir kulüple görüşmem olmadı" yanıtı verdiği ortaya çıktı.

Siyah-beyazlı yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki sağ beke daha düşük bir ücretten 1 yıllık kontrat teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.

(Sabah)