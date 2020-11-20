Erdal Torunoğulları'ndan Dusko Tosic haberlerine cevap: Gündemimizde yok

Beşiktaş formasıyla 2015-18 sezonları arasında başarıyla forma giyen Dusko Tosic, etkili performansının ardından 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou RF'e transfer olmuştu.
Beşiktaş'taki döneminde etkili performansına ek olarak saha içindeki hırsı ve görev aşkıyla taraftarların sevgilisi haline gelen Sırp savunmacı, başarıyla geçen 3 yıllık Çin macerasını tamamlamak üzere.
Kulübüyle yaptığı anlaşma çerçevesinde 3 sezonda 10 milyon Euro'luk gelir elde eden tecrübeli futbolcu, ocak ayında bitecek kontratını uzatmama kararı aldı.
Tosic yeni sözleşme önerilmesine rağmen kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istediği açıklanmıştı.
"GÜNDEMİMİZDE YOK"
Beşiktaşlı yöneticilerden Erdal Torunoğulları, Tosic'in geri döneceği haberleriyle ilgili olarak, "Tosic için bir girişimimiz olmadı. Şu anda sadece kritik maçlara odaklandık. Transfer gündemimizde yok" dedi.
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, geçtiğimiz gün menajerinin ‘Devre arasında Beşiktaş'a dönmek istiyor' dediği Dusko Tosic'le ilgili açıklama yaptı. Torunoğulları, eski stoperleri için ‘Gündemimizde yok' dedi.
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