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  3. Erdal Torunoğulları transfer müjdesini verdi: 1 veya 2 oyuncu transfer edeceğiz

Erdal Torunoğulları transfer müjdesini verdi: 1 veya 2 oyuncu transfer edeceğiz

Erdal Torunoğulları transfer müjdesini verdi: 1 veya 2 oyuncu transfer edeceğiz

Beşiktaş'ta futbolda transferden sorumlu olan yönetici Erdal Torunoğulları, devre arasında 1-2 takviye yapmayı düşündüklerini söyledi.

Beşiktaş'ta futbolda transferden sorumlu olan yönetici Erdal Torunoğulları, devre arasında 1-2 takviye yapmayı düşündüklerini söyledi.

Futbol Federasyonu'nun harcama limitlerini aşma oranını yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkardığına vurgu yaparak, "Bu karardan önce bize sözlü olarak transfer yapamayacağımızı iletmişlerdi. Şimdi daha farklı bir durum var ortada. Abdullah Avcı'nın talepleri doğrultusunda öncelik forvette olmak üzere 1 ya da 2 oyuncu almak istiyoruz. Gerekirse bunu oyuncu satarak yapacağız. Gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülüyor" açıklamasında bulundu.

(Star)


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