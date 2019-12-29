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Erce Kardeşler'den şampiyonluk sözleri

Erce Kardeşler'den şampiyonluk sözleri

Kayserispor karşılaşmasında Uğurcan Çakır'ın sakatlığı sonrası kaleye geçen Erce Kardeşler şampiyonluk sözleri sarf etti.

Erce Kardeşler Trabzonspor'un, Kayserispor'u 6-2 mağlup ettiğ karşılaşmada 56. dakikada oyuna girmişti.

Uğurcan'ın sakatlanmasıyla kaleyi devralan genç Erce, "Galibiyeti kutlayamadık. Uğurcan'a nazar değdi. İyi haberlerini bekliyoruz. Çok etkili oynadık. Daha çok puan toplayabilirdik. 3.lük bizi tatmin etmiyor. Şampiyonluk istiyoruz. Arada çok çalışıp en büyük aday olduğumuzu göstereceğiz" dedi.

(Takvim)


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